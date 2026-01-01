هجوم على سياح إسرائيليين في كو ساموي.. فمن المهاجم؟

القدس المحتلة / سما /

تعرض ثلاثة سياح إسرائيليين لاعتداء في جزيرة كو ساموي جنوب تايلاند اليوم الثلاثاء وسط روايات تشير إلى أن الحادثة جاءت على خلفية هويتهم القومية.

وأفادت القناة 15 العبرية بأن المجموعة الإسرائيلية كانت متواجدة في أحد مقاهي الجزيرة، حين تعرف عليهم عدد من الفرنسيين المتواجدين في المكان ذاته إثر سماعهم يتحدثون العبرية، فاقتربوا منهم مصرحين "أنتم إسرائيليون"، قبل أن يدعوهم للمجيء معهم.

ووفقا للقناة حاول شاب ووالده الفرار واللجوء إلى دورة المياه، غير أن المهاجمين اقتحموا المكان وأمسكوا بالشاب من يديه وقدميه، ثم أجبروا الإسرائيليين على إفراغ جيوبهم.

وبحسب الرواية ذاتها، لدى وصول حراس أمن المقهى، انضموا إلى الاعتداء، إذ أقدم الحراس والمهاجمون معا على ضرب الضحيتين بالهراوات.

وعند وصول الشرطة المحلية، طلبت من المعنيين عدم الإفصاح عما جرى، كما أشارت الروايات إلى أن سائحا ثالثا من المجموعة تمكن من الفرار خلال الفوضى، ولا يزال مكان وجوده مجهولا.

وبعد إخلاء المكان، تعرض أحد الضحيتين لاعتداء جديد داخل دورة المياه، قبل أن ينجح في الفرار بسيارة أجرة والتوجه لتلقي العلاج في أحد مستشفيات الجزيرة.

وتقدمت المجموعة بطلب إلى وزارة الخارجية الإسرائيلية، التي أحالت الملف إلى سفارتها في بانكوك.

وقد أسهمت سيدتان إسرائيليتان كانتا متواجدتين في الجزيرة وتعرفان أحد الضحايا في تقديم الدعم وإدارة الوضع.

المصدر: القناة 15 الإسرائيلية