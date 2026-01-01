"الاختيار بين الكلاب والمسلمين ليس صعبا".. تصريح نائب أمريكي يشعل غضبا واسعا

سما / وكالات /

أثار النائب عن ولاية فلوريدا الأمريكية راندي فاين عاصفة من الجدل بعد نشره تدوينة على منصة "إكس" قال فيها إن "الاختيار بين الكلاب والمسلمين ليس صعبا".

وجاء هذا التصريح ردا على تعليقات مثيرة للجدل أدلت بها الناشطة نيردين كيسواني حول اقتناء الكلاب كحيوانات أليفة داخل المنازل في مدينة نيويورك.

وفي حين زعمت كيسواني لاحقا أن منشورها كان على سبيل المزاح، يقول منتقدون إن رد فاين تجاوز خطا خطيرا. ففي الوقت الذي يدافع فيه مؤيدون عنه، يصف معارضون خطابه بأنه تجريد من الإنسانية.

وقد عمقت هذه الضجة الجدل الدائر حول ظاهرة الإسلاموفوبيا، وحرية التعبير، ومساءلة السياسيين في المشهد الإلكتروني الأمريكي الذي يتسم بتزايد الاستقطاب.