  1. الرئيسية
  2. شؤون عربية ودولية

"الاختيار بين الكلاب والمسلمين ليس صعبا".. تصريح نائب أمريكي يشعل غضبا واسعا

الثلاثاء 17 فبراير 2026 11:39 ص / بتوقيت القدس +2GMT
"الاختيار بين الكلاب والمسلمين ليس صعبا".. تصريح نائب أمريكي يشعل غضبا واسعا



سما / وكالات /

أثار النائب عن ولاية فلوريدا الأمريكية راندي فاين عاصفة من الجدل بعد نشره تدوينة على منصة "إكس" قال فيها إن "الاختيار بين الكلاب والمسلمين ليس صعبا".

وجاء هذا التصريح ردا على تعليقات مثيرة للجدل أدلت بها الناشطة نيردين كيسواني حول اقتناء الكلاب كحيوانات أليفة داخل المنازل في مدينة نيويورك.

وفي حين زعمت كيسواني لاحقا أن منشورها كان على سبيل المزاح، يقول منتقدون إن رد فاين تجاوز خطا خطيرا. ففي الوقت الذي يدافع فيه مؤيدون عنه، يصف معارضون خطابه بأنه تجريد من الإنسانية.

وقد عمقت هذه الضجة الجدل الدائر حول ظاهرة الإسلاموفوبيا، وحرية التعبير، ومساءلة السياسيين في المشهد الإلكتروني الأمريكي الذي يتسم بتزايد الاستقطاب.

الأكثر قراءة اليوم

الأوضاع تتدهور بصورة خطيرة ..منظمات إغاثية بريطانية ودولية تبدأ الانسحاب من غزة إثر قيود إسرائيلية جديدة

إسرائيل تمهل حماس 60 يومًا لنزع السلاح وتهدد باستئناف الحرب “بعد” انعقاد مجلس السلام في واشنطن الخميس المقبل

لبيد يضع شروطا للعفو عن نتنياهو ..

إسرائيل تعلن اعدامها 6 فلسطينيين بزعم أنهم كانوا يتحصنون في نفق بمدينة رفح

إعلام عبري يكشف تفاصيل جديدة حول “قوة الاستقرار الدولية” التي ستنشر في القطاع

بينهم فلسطينيين.. العراق ينشر جنسيات عناصر "داعش" المنقولين من سوريا

نتنياهو يُصادق على خطط عسكرية بشأن إيران وحالة تأهب في إسرائيل.. سيناتور أمريكي: أمام إيران أسابيع لحسم موقفها

الأخبار الرئيسية

عن فشل عملية إسرائيلية سرّية في غزة و"شيفرة" حماس قبل هجوم 7 أكتوبر

هآرتس تكشف : لماذا أرسل نتنياهو "ساعر" لمجلس السلام وتجنب الحضور بنفسه؟

حماس ترفض مهلة الاحتلال لتسليم سلاحها : تهديدات نتنياهو لن تحقق أهدافها

ترامب: إسرائيل سترفع الحظر عن كثير من الأمور في غزة قريبا

ترامب: سأشارك في محادثات إيران "بصورة غير مباشرة" وعواقب الفشل ستكون خطيرة ..