8 دول عربية وإسلامية تدين بشدة قرار الاحتلال بشأن أراضي الضفة

القدس المحتلة / سما /

أصدرت 8 دول عربية وإسلامية اليوم الثلاثاء، بياناً مشتركاً يدين بشدة قرار الاحتلال الإسرائيلي بتصنيف أراضٍ واسعة في الضفة الغربية المحتلة على أنها "أراضي دولة" تابعة لسلطات الاحتلال.

والدول التي أصدرت البيان: السعودية، الأردن، الإمارات، قطر، مصر، تركيا، باكستان، واندونيسيا.

واعتبر الببيان أن هذه الإجراءات غير القانونية تشكل انتهاكاً جسيمًا للقانون الدولي، وتتعارض مع قرارات مجلس الأمن ذات الصلة، ولا سيما القرار 2334، وتُقوض حل الدولتين.

وشدد على أنه لا سيادة لإسرائيل على الأرض الفلسطينية المحتلة، وأن هذه الخطوات تمثل محاولة لفرض واقع قانوني وإداري جديد يهدف إلى تسريع الضم وتهجير الشعب الفلسطيني، مما يُعرقل الجهود الرامية لتحقيق السلام والاستقرار في المنطقة.

وقبل أيام، أقرت حكومة الاحتلال إجراءات عقارية جديدة تسمح بتسجيل أجزاء كبيرة من أراضي الضفة الغربية (خاصة في المنطقة ج التي تشكل نحو 60% من مساحتها) كـ"أملاك دولة" تابعة لها، وذلك لأول مرة منذ احتلالها عام 1967.

ووصفت حكومة الاحتلال الخطوة بأنها "إجراء إداري" لتوضيح الحقوق وتسوية النزاعات القانونية، لكن الفلسطينيين والمجتمع الدولي اعتبروها خطوة نحو الضم الفعلي، وانتهاكاً لاتفاقيات جنيف وقرارات الأمم المتحدة.