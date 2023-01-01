الأمم المتحدة: عقبات كبيرة تواجه الإغاثة الإنسانية في غزة

غزة / سما /

قال ستيفان دوجاريك المتحدث باسم الأمين العام للأمم المتحدة، إن إسرائيل لا تزال تعرقل عمليات الإغاثة الإنسانية إلى قطاع غزة، رغم اتفاق وقف إطلاق النار الساري منذ أكتوبر/ تشرين الأول الماضي.

جاء ذلك في مؤتمر صحافي عقده مساء الاثنين، في مقر الأمم المتحدة بولاية نيويورك الأمريكية.

وأضاف دوجاريك: “زملاؤنا في مكتب تنسيق الشؤون الإنسانية أفادوا بأن العمليات الإنسانية في غزة لا تزال تواجه عقبات كبيرة”.

وأوضح أنه من بين حوالي 50 مبادرة إغاثية نُسقت بين 6 و11 فبراير/ شباط الجاري، “لم تسمح السلطات الإسرائيلية إلا لنصفها بالدخول” إلى غزة.

وبدأت إسرائيل في 8 أكتوبر 2023 إبادة جماعية في قطاع غزة بدعم أمريكي، استمرت عامين وخلفت أكثر من 72 ألف شهيد فلسطيني وما يزيد على 171 ألف جريح، معظمهم أطفال ونساء، ودمارا طال 90 بالمئة من البنية التحتية المدنية.

ودخل وقف لإطلاق النار حيز التنفيذ في 10 أكتوبر 2025، لكن إسرائيل ترتكب منذ سريانه مئات الخروق بالقصف وإطلاق النيران ما أسفر عن استشهاد 601 فلسطيني وإصابة 1607، وفق وزارة الصحة بالقطاع.

ورغم توقف حرب الإبادة، لم تشهد الأوضاع الإنسانية في القطاع تحسنا ملحوظا جراء تنصل إسرائيل من التزاماتها في الاتفاق بوقف العمليات القتالية، وفتح المعابر وإدخال الكميات المتفق عليها من المساعدات الغذائية والإغاثية والطبية ومواد الإيواء من خيام وبيوت متنقلة.