  1. الرئيسية
  2. أخبار فلسطين

الأمم المتحدة: عقبات كبيرة تواجه الإغاثة الإنسانية في غزة

الثلاثاء 17 فبراير 2026 10:55 ص / بتوقيت القدس +2GMT
الأمم المتحدة: عقبات كبيرة تواجه الإغاثة الإنسانية في غزة



غزة / سما /

قال ستيفان دوجاريك المتحدث باسم الأمين العام للأمم المتحدة، إن إسرائيل لا تزال تعرقل عمليات الإغاثة الإنسانية إلى قطاع غزة، رغم اتفاق وقف إطلاق النار الساري منذ أكتوبر/ تشرين الأول الماضي.

جاء ذلك في مؤتمر صحافي عقده مساء الاثنين، في مقر الأمم المتحدة بولاية نيويورك الأمريكية.

وأضاف دوجاريك: “زملاؤنا في مكتب تنسيق الشؤون الإنسانية أفادوا بأن العمليات الإنسانية في غزة لا تزال تواجه عقبات كبيرة”.

وأوضح أنه من بين حوالي 50 مبادرة إغاثية نُسقت بين 6 و11 فبراير/ شباط الجاري، “لم تسمح السلطات الإسرائيلية إلا لنصفها بالدخول” إلى غزة.

وبدأت إسرائيل في 8 أكتوبر 2023 إبادة جماعية في قطاع غزة بدعم أمريكي، استمرت عامين وخلفت أكثر من 72 ألف شهيد فلسطيني وما يزيد على 171 ألف جريح، معظمهم أطفال ونساء، ودمارا طال 90 بالمئة من البنية التحتية المدنية.

ودخل وقف لإطلاق النار حيز التنفيذ في 10 أكتوبر 2025، لكن إسرائيل ترتكب منذ سريانه مئات الخروق بالقصف وإطلاق النيران ما أسفر عن استشهاد 601 فلسطيني وإصابة 1607، وفق وزارة الصحة بالقطاع.

ورغم توقف حرب الإبادة، لم تشهد الأوضاع الإنسانية في القطاع تحسنا ملحوظا جراء تنصل إسرائيل من التزاماتها في الاتفاق بوقف العمليات القتالية، وفتح المعابر وإدخال الكميات المتفق عليها من المساعدات الغذائية والإغاثية والطبية ومواد الإيواء من خيام وبيوت متنقلة.

الأكثر قراءة اليوم

الأوضاع تتدهور بصورة خطيرة ..منظمات إغاثية بريطانية ودولية تبدأ الانسحاب من غزة إثر قيود إسرائيلية جديدة

إسرائيل تمهل حماس 60 يومًا لنزع السلاح وتهدد باستئناف الحرب “بعد” انعقاد مجلس السلام في واشنطن الخميس المقبل

إسرائيل تعلن اعدامها 6 فلسطينيين بزعم أنهم كانوا يتحصنون في نفق بمدينة رفح

لبيد يضع شروطا للعفو عن نتنياهو ..

إعلام عبري يكشف تفاصيل جديدة حول “قوة الاستقرار الدولية” التي ستنشر في القطاع

بينهم فلسطينيين.. العراق ينشر جنسيات عناصر "داعش" المنقولين من سوريا

نتنياهو يُصادق على خطط عسكرية بشأن إيران وحالة تأهب في إسرائيل.. سيناتور أمريكي: أمام إيران أسابيع لحسم موقفها

الأخبار الرئيسية

هآرتس تكشف : لماذا أرسل نتنياهو "ساعر" لمجلس السلام وتجنب الحضور بنفسه؟

حماس ترفض مهلة الاحتلال لتسليم سلاحها : تهديدات نتنياهو لن تحقق أهدافها

ترامب: إسرائيل سترفع الحظر عن كثير من الأمور في غزة قريبا

ترامب: سأشارك في محادثات إيران "بصورة غير مباشرة" وعواقب الفشل ستكون خطيرة ..

إسرائيل تعلن التأهب : الجيش يجهز أهدافا في لبنان واستعداد لهجوم محتمل على إيران