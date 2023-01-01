  1. الرئيسية
  2. شؤون عربية ودولية

سورية: قوات إسرائيلية تعتقل شابا بعد توغلها بريف القنيطرة

الثلاثاء 17 فبراير 2026 10:21 ص / بتوقيت القدس +2GMT
سورية: قوات إسرائيلية تعتقل شابا بعد توغلها بريف القنيطرة



القدس المحتلة / سما /

واصل الجيش الإسرائيلي، اليوم الثلاثاء، انتهاكاته في سورية، بتوغل جديد في ريف محافظة القنيطرة جنوبي البلاد، واعتقال أحد الشبان.

وأفادت قناة "الإخبارية" السورية الرسمية، بأن "الاحتلال الإسرائيلي اعتقل شابا أثناء توغله في قرية صيدا الحانوت بريف القنيطرة الجنوبي، منتصف ليل الثلاثاء".

جاء ذلك بعد ساعات من اعتقال قوة إسرائيلية شابين من قرية غدير البستان، في ريف القنيطرة الجنوبي، وفق ما أفادت وكالة الأنباء السورية "سانا"، مساء أمس الإثنين.

وأصبحت الانتهاكات الإسرائيلية لسيادة سوريا يومية في الآونة الأخيرة، رغم تأكيد دمشق مرارا التزامها باتفاقية فصل القوات المبرمة بين الجانبين عام 1974، والتي أعلنت تل أبيب من جانب واحد إلغاءها بعد سقوط نظام بشار الأسد في 8 كانون الأول/ ديسمبر 2023.

وتلك الانتهاكات الإسرائيلية تتمثل في تنفيذ توغلات برية، وشن قصف مدفعي، ولا سيما في ريفي القنيطرة ودرعا، واعتقال مواطنين، وإقامة حواجز لتفتيش المارة والتحقيق معهم، فضلا عن تدمير مزروعات.

وتأتي هذه الانتهاكات رغم إعلان تشكيل آلية اتصال بين سورية وإسرائيل في 6 كانون الثاني/ يناير الماضي، بإشراف أميركي، لتنسيق تبادل المعلومات وخفض التصعيد العسكري والانخراط الدبلوماسي والفرص التجارية.

ويؤكّد سوريون أن استمرار الانتهاكات الإسرائيلية يحدّ من قدرتهم على استعادة الاستقرار، ويعرقل جهود الحكومة لجذب الاستثمارات بهدف تحسين الوضع الاقتصادي.

الأكثر قراءة اليوم

إسرائيل أولاً! “انتفاضةٌ” أمريكيّةٌ ضدّ (إيباك) لسيطرتها على الكونغرس وضّخ مئات ملايين الدولارات لدعم الاحتلال ومعاقبة الرافضين..

الأوضاع تتدهور بصورة خطيرة ..منظمات إغاثية بريطانية ودولية تبدأ الانسحاب من غزة إثر قيود إسرائيلية جديدة

بعد جدل واسع.. مصر تخرج عن صمتها وتعلن رفضها القاطع لمشاركة أي أطراف خارجية في “حوكمة” البحر الأحمر

إسرائيل تمهل حماس 60 يومًا لنزع السلاح وتهدد باستئناف الحرب “بعد” انعقاد مجلس السلام في واشنطن الخميس المقبل

إسرائيل تعلن اعدامها 6 فلسطينيين بزعم أنهم كانوا يتحصنون في نفق بمدينة رفح

إعلام عبري يكشف تفاصيل جديدة حول “قوة الاستقرار الدولية” التي ستنشر في القطاع

بينهم فلسطينيين.. العراق ينشر جنسيات عناصر "داعش" المنقولين من سوريا

الأخبار الرئيسية

هآرتس تكشف : لماذا أرسل نتنياهو "ساعر" لمجلس السلام وتجنب الحضور بنفسه؟

حماس ترفض مهلة الاحتلال لتسليم سلاحها : تهديدات نتنياهو لن تحقق أهدافها

ترامب: إسرائيل سترفع الحظر عن كثير من الأمور في غزة قريبا

ترامب: سأشارك في محادثات إيران "بصورة غير مباشرة" وعواقب الفشل ستكون خطيرة ..

إسرائيل تعلن التأهب : الجيش يجهز أهدافا في لبنان واستعداد لهجوم محتمل على إيران