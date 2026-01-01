  1. الرئيسية
الاحتلال يواصل اقتحام مدينة سلفيت ويحوّل منازل إلى ثكنات عسكرية

الثلاثاء 17 فبراير 2026 09:39 ص / بتوقيت القدس +2GMT
سلفيت/سما/

واصلت قوات جيش الاحتلال الإسرائيلي، اليوم الثلاثاء، اقتحامها مدينة سلفيت شمال الضفة الغربية، وسط انتشار عسكري واسع في أحياء المدينة ومداهمات متكررة لمنازل المواطنين.

وأفاد مواطنون أن قوات الاحتلال اقتحمت المدينة بعدد من الآليات العسكرية، وانتشرت في عدة مناطق، وأقامت الحواجز العسكريه، وإغلاق عدد من الطرق الفرعية بالسواتر الترابية، ما تسبب في تعطيل حركة المواطنين والمركبات داخل المدينه. 

وأضاف ذات المصدر أن الجنود داهموا عدداً من المنازل، وفتشوها وعبثوا بمحتوياتها، وأجبروا بعض العائلات على إخلاء منازلها، قبل تحويلها إلى نقاط تمركز وثكنات عسكرية. كما احتجزت عدداً من المواطنين لساعات وأخضعتهم لتحقيق ميداني.

وذكرت مصادر طبية أن عدداً من الشبان أصيبوا برضوض جراء اعتداء جنود الاحتلال عليهم بالضرب المبرح، وتم نقل البعض لمستشفى سلفيت لتلقي العلاج.

ويأتي هذا الاقتحام في ظل تصعيد عسكري متواصل تشهده قرى وبلدات المحافظة، يتخلله اقتحامات واعتقالات شبه يومية، وسط حالة من التوتر والقلق في صفوف المواطنين.

