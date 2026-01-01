ترامب: إسرائيل سترفع الحظر عن كثير من الأمور في غزة قريبا

القدس المحتلة / سما /

قال الرئيس الأميركي، دونالد ترامب إن "إسرائيل سترفع الحظر عن كثير من الأمور في غزة، قريبا".

جاء ذلك في تصريحات أدلى بها لصحافيين، ليل الإثنين - الثلاثاء.

وأضاف: "أعتقد أن (مجلس السلام) سيتجاوز غزة، وسيعمل على تحقيق السلام في العالم".

كما تطرّق الرئيس الأميركيّ، إلى الخلاف السعوديّ الإماراتيّ المتصاعد، بالقول: "لم أنخرط في الخلاف بين السعودية والإمارات، ويمكنني حلّه بسهولة".

وفيما يتعلق بإيران، قال إنه سيكون منخرطا في المفاوضات مع إيران، اليوم الثلاثاء، بشكل غير مباشر، محذّرا طهران من عواقب عدم التوصل لاتفاق.

وأضاف: "إيران تريد إبرام اتفاق، وسأكون منخرطا في المحادثات بشكل غير مباشر".

وقال الرئيس الأميركي: "لا أعتقد أن إيران ترغب في تحمّل عواقب عدم التوصل إلى اتفاق".

وذكر أن "إيران مفاوض سيّئ، وآمل أن تكون عقلانية، وأعتقد أنها تريد التوصل لاتفاق".