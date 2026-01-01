إعلام عبري يكشف تفاصيل جديدة حول “قوة الاستقرار الدولية” التي ستنشر في القطاع

القدس المحتلة/سما/

تستعد المغرب واليونان وألبانيا ارسال جنود إلى قوة تحقيق الاستقرار الدولية في قطاع غزة.

وأضافت قناة كان الإسرائيلية أن الدول سالفة الذكر تجري مباحثات مع الولايات المتحدة بهذا الشأن، ويُتوقع أن يكون المغرب أول دولة عربية تشارك في هذه القوة.

وقد تواصل ممثلون من المقر الأمريكي في كريات جات مع القيادة الجنوبية للجيش الإسرائيلي في الأيام الأخيرة لتنسيق الدخول إلى المنطقة الواقعة بين رفح وخان يونس كجزء من الاستعدادات لبناء قاعدة جديدة للقوة متعددة الجنسيات.

وبحسب القناة فان هذه قاعدة كبيرة تقع في جنوب قطاع غزة، ومن المفترض أن تضم ممثلين عن عدة جيوش. وإلى جانب الممثلين الأمريكيين، سيدخل المقاولون أيضاً لوضع خطة بناء القاعدة. ومن المقرر أن تبدأ الأعمال في نهاية الشهر.

في الأسبوع الماضي، وافقت إندونيسيا على إرسال آلاف الجنود من جيشها إلى غزة كجزء من القوة التي بدأها الرئيس الأمريكي دونالد ترامب.