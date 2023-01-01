إسرائيل تعلن اعدامها 6 فلسطينيين بزعم أنهم كانوا يتحصنون في نفق بمدينة رفح

القدس المحتلة/سما/

أعلن الجيش الإٍسرائيلي، الاثنين، اعدامه 6 فلسطينيين خلال الأيام الماضية، مدعيا أنهم كانوا يتحصنون في نفق بمدينة رفح جنوبي قطاع غزة.

وقال في بيان: “خلال الأسبوع الماضي نفّذت قوات فريق القتال التابع للواء 7 عمليات نوعية، بهدف تصفية مسلحين كانوا يتحصّنون داخل أنفاق”.

وأضاف أنه قتل 6 فلسطينيين، وسيواصل تصفية المتواجدين في الأنفاق.

وفي الأسابيع الماضية أعلن جيش الاحتلال قتل عشرات الفلسطينيين في رفح، مدعيا رصد خروجهم من أنفاق.

ويوميا تخرق إسرائيل اتفاق وقف إطلاق النار، الساري منذ 10 أكتوبر/ تشرين الأول الماضي، ما أدى إلى استشهاد 603 فلسطينيين وإصابة 1618، بحسب وزارة الصحة الاثنين.

كما تمنع إدخال الكميات المتفق عليها من المواد الغذائية والأدوية والمستلزمات الطبية ومواد الإيواء والمنازل الجاهزة إلى غزة، حيث يعيش نحو 2.4 مليون فلسطيني، بينهم 1.5 مليون نازح، أوضاعا كارثية.

وبدعم أمريكي شنت إسرائيل في 8 أكتوبر 2023 حرب إبادة جماعية بغزة استمرت عامين، وخلفت أكثر من 72 ألف شهيد وما يزيد عن 171 ألف جريح، ودمارا طال 90 بالمئة من البنى التحتية، مع تكلفة إعمار قدرتها الأمم المتحدة بنحو 70 مليار دولار.