  1. الرئيسية
  2. شؤون إسرائيلية

إسرائيل تعلن اعدامها 6 فلسطينيين بزعم أنهم كانوا يتحصنون في نفق بمدينة رفح

الإثنين 16 فبراير 2026 05:56 م / بتوقيت القدس +2GMT
إسرائيل تعلن اعدامها 6 فلسطينيين بزعم أنهم كانوا يتحصنون في نفق بمدينة رفح



القدس المحتلة/سما/

أعلن الجيش الإٍسرائيلي، الاثنين، اعدامه 6 فلسطينيين خلال الأيام الماضية، مدعيا أنهم كانوا يتحصنون في نفق بمدينة رفح جنوبي قطاع غزة.
وقال في بيان: “خلال الأسبوع الماضي نفّذت قوات فريق القتال التابع للواء 7 عمليات نوعية، بهدف تصفية مسلحين كانوا يتحصّنون داخل أنفاق”.
وأضاف أنه قتل 6 فلسطينيين، وسيواصل تصفية المتواجدين في الأنفاق.
وفي الأسابيع الماضية أعلن جيش الاحتلال قتل عشرات الفلسطينيين في رفح، مدعيا رصد خروجهم من أنفاق.

ويوميا تخرق إسرائيل اتفاق وقف إطلاق النار، الساري منذ 10 أكتوبر/ تشرين الأول الماضي، ما أدى إلى استشهاد 603 فلسطينيين وإصابة 1618، بحسب وزارة الصحة الاثنين.
كما تمنع إدخال الكميات المتفق عليها من المواد الغذائية والأدوية والمستلزمات الطبية ومواد الإيواء والمنازل الجاهزة إلى غزة، حيث يعيش نحو 2.4 مليون فلسطيني، بينهم 1.5 مليون نازح، أوضاعا كارثية.
وبدعم أمريكي شنت إسرائيل في 8 أكتوبر 2023 حرب إبادة جماعية بغزة استمرت عامين، وخلفت أكثر من 72 ألف شهيد وما يزيد عن 171 ألف جريح، ودمارا طال 90 بالمئة من البنى التحتية، مع تكلفة إعمار قدرتها الأمم المتحدة بنحو 70 مليار دولار.

الأكثر قراءة اليوم

قناة عبرية : أمريكا تطلب من قطر تزويدها ببيانات "إدارة حماس المدنية والأمنية" خلال حكمها غزة

"برتقالي" .. موقع فرنسي : الجيش الإسرائيلي يرسم خط احتلال جديدا في قطاع غزة

إسرائيل أولاً! “انتفاضةٌ” أمريكيّةٌ ضدّ (إيباك) لسيطرتها على الكونغرس وضّخ مئات ملايين الدولارات لدعم الاحتلال ومعاقبة الرافضين..

نتنياهو: غزة لم تعد تحتوي على سلاح ثقيل وعلى حماس تسليم البنادق ..

موافقة السلطة الفلسطينية شرط لنشر قواتنا ..إندونيسيا تهدد بالانسحاب من قوة الاستقرار الدولية في غزة

بعد جدل واسع.. مصر تخرج عن صمتها وتعلن رفضها القاطع لمشاركة أي أطراف خارجية في “حوكمة” البحر الأحمر

ترامب: أعضاء مجلس السلام تعهدوا بأكثر من 5 مليارات دولار لإعمار غزة

الأخبار الرئيسية

الأوضاع تتدهور بصورة خطيرة ..منظمات إغاثية بريطانية ودولية تبدأ الانسحاب من غزة إثر قيود إسرائيلية جديدة

إسرائيل تمهل حماس 60 يومًا لنزع السلاح وتهدد باستئناف الحرب “بعد” انعقاد مجلس السلام في واشنطن الخميس المقبل

IMG_3664

إسرائيل أولاً! “انتفاضةٌ” أمريكيّةٌ ضدّ (إيباك) لسيطرتها على الكونغرس وضّخ مئات ملايين الدولارات لدعم الاحتلال ومعاقبة الرافضين..

بعد جدل واسع.. مصر تخرج عن صمتها وتعلن رفضها القاطع لمشاركة أي أطراف خارجية في “حوكمة” البحر الأحمر

الجيش الإندونيسي : نجهز ألف جندي للنشر المحتمل في غزة بحلول أوائل أبريل