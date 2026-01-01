  1. الرئيسية
السعودية: لا سيادة لإسرائيل على الأرض الفلسطينية

الإثنين 16 فبراير 2026 10:04 ص / بتوقيت القدس +2GMT
غزة / سما /

أعربت السعودية، اليوم الاثنين، عن إدانتها لقرار سلطات الاحتلال الإسرائيلي بتحويل أراضي الضفة إلى ما تسميه أملاك دولة.

وذكرت وزارة الخارجية السعودية، في بيان: "تُعرب وزارة الخارجية عن إدانة المملكة العربية السعودية قرار سلطات الاحتلال الإسرائيلي بتحويل أراضي الضفة الغربية إلى ما تسميه (أملاك دولة) تابعة لسلطات الاحتلال، في مخططات تهدف إلى فرض واقع قانوني وإداري جديد في الضفة الغربية، وتقوض الجهود الجارية لتحقيق السلام والاستقرار في المنطقة".

وأضافت: "كما تؤكد المملكة أن لا سيادة لإسرائيل على الأرض الفلسطينية المحتلة، مجددة رفضها المطلق لهذه الاجراءات غير القانونية، التي تشكل انتهاكا جسيما للقانون الدولي، وتقوض حل الدولتين، وتمثل اعتداء على الحق الأصيل للشعب الفلسطيني الشقيق في إقامة دولته المستقلة ذات السيادة على حدود الرابع من يونيو 1967 وعاصمتها القدس الشرقية".

