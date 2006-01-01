لبنان: شهيد في غارة إسرائيلية استهدفت مركبة في بلدة حانين

  1. الرئيسية
الإثنين 16 فبراير 2026 08:58 ص / بتوقيت القدس +2GMT
القدس المحتلة / سما /

استشهد لبناني، صباح الإثنين، إثر غارة نفذها الطيران الإسرائيلي واستهدفت مركبة في بلدة حانين جنوب لبنان.

وأفادت مصادر محلية بأن الغارة استهدفت سيارة كان يستقلها عنصر من حزب الله، ما أدى إلى مقتله على الفور.

أفادت وسائل إعلام لبنانية باستشهاد سائق حافلة لنقل الطلاب جراء الغارة المسيرة التي استهدفت بلدة حانين.

كما نسفت القوات الإسرائيلية فجر اليوم منزلا يقع بين بلدتي رامية وعيتا الشعب جنوب لبنان، بعد توغل القوات في المنطقة.

ويأتي هذا الاستهداف بعد ساعات قليلة من غارة إسرائيلية طالت سيارة على طريق المصنع–مجدل عنجر وأسفرت عن استشهاد 4 أشخاص، في تطور أمني يعكس اتساع رقعة الاستهدافات الإسرائيلية من الجنوب نحو منطقة البقاع.

من جهته، قال الجيش الإسرائيلي في بيان مقتضب إنه نفذ هجوما على أحد أفراد حزب الله في منطقة حانين جنوب لبنان، في إطار التصعيد المستمر على الحدود الجنوبية.

وبرر الجيشل الإسرائيلي العملية بالقول إن العنصر المستهدف كان يشارك في أنشطة تنتهك بنود اتفاق وقف إطلاق النار.

وأضاف الجيش أنه سيواصل تنفيذ عمليات ضد أي تهديد يعرض أمن إسرائيل للخطر، في إطار سياسته الأمنية المستمرة على الحدود والمناطق المتنازع عليها.

وأمس الأحد، أعلنت الوكالة الوطنية للإعلام اللبنانية، عن استشهاد أربعة أشخاص جراء استهداف مركبة بواسطة مسيرة إسرائيلية على الحدود اللبنانية-السورية.

وقال المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي إن الهجوم استهدف مسلحين من حركة الجهاد الإسلامي في بلدة مجدل عنجر في منطقة البقاع اللبنانية، في إطار العمليات العسكرية الإسرائيلية المستمرة ضد التهديدات على الحدود.

وتأتي هذه الاعتداءات ضمن الانتهاكات الإسرائيلية المستمرة لإعلان وقف الأعمال العدائية الصادر برعاية رئاسية أميركية وفرنسية في 27 تشرين الثاني/نوفمبر 2024، وللقرار رقم 1701 الصادر عن مجلس الأمن الدولي عام 2006، فضلاً عن انتهاك السيادة اللبنانية المعترف بها دوليا.

