  1. الرئيسية
  2. شؤون عربية ودولية

إعلامي سوري يكشف "أسرار خطيرة" حول وفاة "لونا الشبل" مستشارة بشار الأسد

الأحد 15 فبراير 2026 12:26 م / بتوقيت القدس +2GMT
إعلامي سوري يكشف "أسرار خطيرة" حول وفاة "لونا الشبل" مستشارة بشار الأسد



وكالات / سما/

كشفت تسريبات لـفضائية العربية الحدث الاخبارية، نقلها الإعلامي الموالي للنظام السوري شادي حلوة، عن مزاعم تتعلق بظروف مقتل لونا الشبل، المستشارة الإعلامية السابقة في القصر الجمهوري، مشيرة إلى أنها قُتلت قبل أن تكشف ما وُصف ب"أسرار خطيرة" تتعلق ببشار الأسد.

وبحسب التسريبات، فإن عملية التصفية جاءت بأمر مباشر من الأسد عبر منصور عزام وزير شؤون راسة الجمهورية السابق، الذي وُصف بأنه "الصندوق الأسود" للرئيس السوري.

وأفادت المعلومات بأن عزام اتصل بالشبل وطلب حضورها إلى القصر قبل اغتيالها، كما طُلب منها اصطحاب مرافقها إلى منزلها.

وذكرت التسريبات أن الشبل تعرضت للضرب على الرأس حتى الموت، قبل أن تُعلن وفاتها لاحقاً، حيث قيل إنها وُضعت في قسم العناية المشددة "شكلياً" بعد أن كانت قد فارقت الحياة.

كما أشارت إلى أن التعامل مع جنازتها تم بإهمال متعمد.

علاقة قوية مع الروس

في سياق متصل، تحدثت التسريبات عن صراعات داخلية في القصر الجمهوري، مؤكدة أن الشبل كانت تتمتع بعلاقة قوية مع الروس، وأن أسماء الأسد تدخلت لوقف نفوذها، وقامت بتجريدها من مهامها الإعلامية.

كما زُعم أنها كانت تنقل أموالاً تخص الأسد إلى روسيا.

لونا الشبل "جاسوسة"

وتطرقت المعلومات إلى اتهامات إيرانية للشبل بأنها "جاسوسة"، إضافة إلى القول إن شقيقها أُعدم بتهمة التخابر مع إسرائيل.

كذلك أفادت بأن الشبل أُوقفت عن العمل قبل فترة قصيرة من عملية تصفيتها،وتضمنت التسريبات أيضاً إشارات إلى دور رجل الأعمال حسام القاطرجي في نقل النفط من مناطق خاضعة لتنظيم داعش وقوات سوريا الديمقراطية إلى مناطق سيطرة النظام.

الأكثر قراءة اليوم

هل عُثر على جثمان “أبو عبيدة” بعد اغتياله؟.. “القسام” تكشف مفاجأة مدوية حول ظاهرة “تبخر” الجثامين

فيدان يبحث مع علي شعث ترتيبات الإدارة المدنية لقطاع غزة ..

عباس يدعو إسرائيل إلى رفع “المعوقات” امام المرحلة الثانية من اتفاق وقف النار في غزة وبدء عمل لجنة إدارة القطاع

اختفاء غامض للطيار الحقيقي.. بريدان إلكترونيان في ملفات إبستين يكشفان خفايا 11 سبتمبر

“حاملة ثانية سيتم إغراقها”.. تحذير إيراني واضح ردا على تهديد ترامب الاستفزازي الصامت

بن فرحان: مساهمة السعودية في إعادة إعمار غزة مرتبطة بنهاية الحرب

بعد ساعات من وصوله أبوظبي.. أمير قطر يؤكد أن لقاءه مع رئيس الإمارات كان “مثمرا”

الأخبار الرئيسية

תמונה-ראשית-גדולה-350x250-1710511020

اعترافات صادمة لجندي إسرائيلي: نرتكب عمليات قتل واغتصاب في غزة

إندونيسيا : القوات التي سيتم إرسالها إلى غزة ستتجنب القتال

IMG_3637

المجزرة مستمرة.. 10 شهداء في خرق إسرائيلي متواصل لـ"تهدئة" غزة

“الأمن القومي” الإيراني: صاروخ خرمشهر قادر على استهداف الحاملتين الأمريكيتين وأي حرب ستكون إقليمية تطال المنطقة

IMG_3641

هل عُثر على جثمان “أبو عبيدة” بعد اغتياله؟.. “القسام” تكشف مفاجأة مدوية حول ظاهرة “تبخر” الجثامين