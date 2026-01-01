  1. الرئيسية
  2. أخبار فلسطين

مقتل شابين خلال ساعات في النقب والناصرة

الأحد 15 فبراير 2026 08:24 ص / بتوقيت القدس +2GMT
مقتل شابين خلال ساعات في النقب والناصرة



القدس المحتلة / سما /

قتل شابان في الناصرة والنقب جراء جريمتين منفصلتين ارتكبتا بفارق ساعات، لترتفع حصيلة ضحايا جرائم القتل المستفحلة في المجتمع العربي منذ مطلع العام إلى 45 قتيلا بينهم 19 قتيلا خلال هذا الشهر من ضمنهم 10 منذ مطلع الأسبوع.

وفي النقب، قتل الشاب سامي عيد ابن عايش من ضواحي شقيب السلام وأصيب شاب آخر، في العشرينيات من عمريهما، جراء تعرضهما لجريمة إطلاق نار على شارع 40 قرب بلدة وادي النعم.

وأقر طاقم طبي وفاة مصاب في المكان إثر إصابته بجراح بالغة الخطورة، فيما قدم العلاجات الأولية لآخر وصفت حالته بالمتوسطة، ثم جرى نقله إلى مستشفى "سوروكا" لاستكمال العلاج.

وقال براميديك من الطاقم الطبي، إنه "تلقينا بلاغا عن مصابين اثنين، وعلى الفور خرجنا إلى المكان بسيارة للعلاج المكثف، إذ أن أحد المصابين كان فاقدا للوعي وبلا نبض أو تنفس، وقد أجرينا عمليات إنعاش له لكن إصابته كانت حرجة واضطررنا لإعلان وفاته. وقامت طاقم طبي آخر بتقديم العلاجات الأولية للمصاب الثاني ثم نقلناه إلى المستشفى وهو بحالة متوسطة وبوعيه".

وفي الناصرة، قتل الشاب عبد مشارقة (18 عاما) جراء تعرضه لجريمة إطلاق نار داخل مركبته في حي بلال، إذ وصل طاقم طبي من "نجمة داود الحمراء" إلى مكان الجريمة، ولم يكن أمامه سوى إقرار وفاته جراء إصابته بجروح بالغة الخطورة.

وقال البراميديك أمجد نيقولا، إن الشاب "كان بسيارته وهو فاقد للوعي وبلا نبض أو تنفس وعانى من إصابات خطيرة في جسده نتيجة تعرضه لإطلاق نار، وقد أجرينا له الفحوص الطبية إلا أننا اضطررنا لإقرار وفاته في المكان".

ولم تعلن الشرطة الإسرائيلية عن اعتقال أي مشتبه به بالضلوع في الجريمتين المنفصلتين، في وقت تواصل التقاعس عن توفير الأمن والأمان للمواطنين العرب والتواطؤ مع الجريمة المنظمة.

وبهاتين الجريمتين، ترتفع حصيلة القتلى في المجتمع العربي منذ مطلع العام، إلى 45 قتيلا بينهم 19 منذ بداية الشهر الجاري من ضمنهم 10 منذ يوم الأحد، و26 قتيلا خلال كانون الثاني/ يناير الماضي.

الأكثر قراءة اليوم

طبيب عاين تشريح جثة المجرم الجنسي إبستين يكشف مفاجأة مدوية قد تقلب موازين القضية رأسا على عقب!

تطورات مرعبة ..وثائق رسمية تكشف تورط أكبر مؤيدي اسرائيل الملياردير ليون بلاك في جرائم اغتصاب قاصرات بقصر إبستين

السعودية : أوامر ملكية مفاجئة بإعفاءات وتعيينات في مواقع هامة داخل المملكة

عباس يدعو إسرائيل إلى رفع “المعوقات” امام المرحلة الثانية من اتفاق وقف النار في غزة وبدء عمل لجنة إدارة القطاع

فيدان يبحث مع علي شعث ترتيبات الإدارة المدنية لقطاع غزة ..

“حاملة ثانية سيتم إغراقها”.. تحذير إيراني واضح ردا على تهديد ترامب الاستفزازي الصامت

بعد ساعات من وصوله أبوظبي.. أمير قطر يؤكد أن لقاءه مع رئيس الإمارات كان “مثمرا”

الأخبار الرئيسية

IMG_3637

المجزرة مستمرة.. 10 شهداء في خرق إسرائيلي متواصل لـ"تهدئة" غزة

“الأمن القومي” الإيراني: صاروخ خرمشهر قادر على استهداف الحاملتين الأمريكيتين وأي حرب ستكون إقليمية تطال المنطقة

الرئاسة الإسرائيلية: ترامب تجاوز الخطوط الحمراء بشكل خطير ومس بسيادة إسرائيل.. والرئيس ينتظر توضيحا مباشرا من نتنياهو

الجيش الاسرائيلي يزعم قتل 6 مسلحين فلسطينيين خرجوا من نفق شمال قطاع غزة ..

يديعوت : نتنياهو "يكبح بن غفير "ويسعى لتعديل مشروع قانون إعدام الأسرى