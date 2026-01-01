مقتل شابين خلال ساعات في النقب والناصرة

القدس المحتلة / سما /

قتل شابان في الناصرة والنقب جراء جريمتين منفصلتين ارتكبتا بفارق ساعات، لترتفع حصيلة ضحايا جرائم القتل المستفحلة في المجتمع العربي منذ مطلع العام إلى 45 قتيلا بينهم 19 قتيلا خلال هذا الشهر من ضمنهم 10 منذ مطلع الأسبوع.

وفي النقب، قتل الشاب سامي عيد ابن عايش من ضواحي شقيب السلام وأصيب شاب آخر، في العشرينيات من عمريهما، جراء تعرضهما لجريمة إطلاق نار على شارع 40 قرب بلدة وادي النعم.

وأقر طاقم طبي وفاة مصاب في المكان إثر إصابته بجراح بالغة الخطورة، فيما قدم العلاجات الأولية لآخر وصفت حالته بالمتوسطة، ثم جرى نقله إلى مستشفى "سوروكا" لاستكمال العلاج.

وقال براميديك من الطاقم الطبي، إنه "تلقينا بلاغا عن مصابين اثنين، وعلى الفور خرجنا إلى المكان بسيارة للعلاج المكثف، إذ أن أحد المصابين كان فاقدا للوعي وبلا نبض أو تنفس، وقد أجرينا عمليات إنعاش له لكن إصابته كانت حرجة واضطررنا لإعلان وفاته. وقامت طاقم طبي آخر بتقديم العلاجات الأولية للمصاب الثاني ثم نقلناه إلى المستشفى وهو بحالة متوسطة وبوعيه".

وفي الناصرة، قتل الشاب عبد مشارقة (18 عاما) جراء تعرضه لجريمة إطلاق نار داخل مركبته في حي بلال، إذ وصل طاقم طبي من "نجمة داود الحمراء" إلى مكان الجريمة، ولم يكن أمامه سوى إقرار وفاته جراء إصابته بجروح بالغة الخطورة.

وقال البراميديك أمجد نيقولا، إن الشاب "كان بسيارته وهو فاقد للوعي وبلا نبض أو تنفس وعانى من إصابات خطيرة في جسده نتيجة تعرضه لإطلاق نار، وقد أجرينا له الفحوص الطبية إلا أننا اضطررنا لإقرار وفاته في المكان".

ولم تعلن الشرطة الإسرائيلية عن اعتقال أي مشتبه به بالضلوع في الجريمتين المنفصلتين، في وقت تواصل التقاعس عن توفير الأمن والأمان للمواطنين العرب والتواطؤ مع الجريمة المنظمة.

وبهاتين الجريمتين، ترتفع حصيلة القتلى في المجتمع العربي منذ مطلع العام، إلى 45 قتيلا بينهم 19 منذ بداية الشهر الجاري من ضمنهم 10 منذ يوم الأحد، و26 قتيلا خلال كانون الثاني/ يناير الماضي.