كان العبرية : سيبدأ "نزع سلاح حماس" مطلع الشهر المقبل

القدس المحتلة / سما /

تم تحديد شهر مارس/آذار المقبل موعدا مستهدفا لبدء عملية تسليم سلاح حماس.

وأضافت قناة كان الإسرائيلية نقلا عن مصدرين في مجلس السلام، الذي سيعقد اجتماعه الأسبوع المقبل في واشنطن، من المتوقع أن تبدأ عملية نزع السلاح بعد أن تبدأ لجنة غزة عملها وتتولى السلطة.

بدأت الاستعدادات لهذا الأمر تظهر على أرض الواقع، بحسب القناة العبرية وبدأت الميليشيات التي تعمل بالتنسيق مع إسرائيل بالاستعداد وفقًا لذلك من خلال تجنيد عناصر جديدة وبناء قواعد في المناطق التي تسيطر عليها في قطاع غزة.

وبحسب تقارير أجنبية، فقد نقلت إسرائيل معدات إضافية إلى الميليشيات العميلة في الأسابيع الأخيرة: بنادق، ومعدات قتالية، ومركبات حديثة (بما في ذلك سيارات جيب تويوتا لاند كروزر طراز 2026، وهي مركبة تُمنح للجنرالات في جيش الاحتلال الإسرائيلي).

واعلن مسؤولون عسكريون إسرائيليون أن منطقة رفح، حيث من المقرر بناء مدينة رفح الجديدة، هي أول منطقة يتم تجريدها من السلاح، وهي منطقة تسيطر عليها ميليشيا أبو شباب. وخلال عطلة نهاية الأسبوع، كشفت الميليشيا ما كان محظوراً نشره في إسرائيل حتى الآن: أن عناصرها أنفسهم يقومون بمسح أنفاق حماس وتحييدها.