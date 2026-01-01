  1. الرئيسية
الطقس: أجواء صافية وارتفاع ملموس على درجات الحرارة

الأحد 15 فبراير 2026 07:57 ص / بتوقيت القدس +2GMT
الطقس: أجواء صافية وارتفاع ملموس على درجات الحرارة



رام الله/سما/

توقعت دائرة الأرصاد الجوية أن يكون الجو، اليوم الأحد، صافياً ودافئا، حيث يطرأ ارتفاع ملموس على درجات الحرارة، والرياح جنوبية شرقية الى شرقية خفيفة الى معتدلة السرعة، والبحر خفيف ارتفاع الموج .

في ساعات المساء والليل: يكون الجو صافيا بوجه عام وبارداً نسبياً خاصة في المناطق الجبلية، والرياح جنوبية شرقية خفيفة إلى معتدلة، والبحر خفيف ارتفاع الموج.

ويوم غد الإثنين، يكون الجو صافياً الى غائم جزئي ومغبرًا أحيانًا، ودافئا في المناطق الجبلية، حاراً نسبيا في باقي المناطق، حيث يطرأ ارتفاع ملموس آخر على درجات الحرارة، والرياح جنوبية شرقية الى شرقية معتدلة الى نشطة السرعة، والبحر خفيف ارتفاع الموج.

وبعد غد الثلاثاء، يكون الجو غائما جزئيا الى غائم، وباردا نسبيا، خاصة في المناطق الجبلية، حيث يطرأ انخفاض ملموس على درجات الحرارة، والرياح جنوبية شرقية تتحول مساء الى غربية معتدلة السرعة تنشط احيانا، والبحر متوسط ارتفاع الموج.

والأربعاء، يكون الجو غائما جزئيا الى صاف، وباردا نسبيا، خاصة في المناطق الجبلية، ولا يطرأ تغير على درجات الحرارة، وتبقى الفرصة مهيأة لسقوط زخات متفرقة من الأمطار على بعض المناطق خاصة الشمالية، والرياح غربية الى جنوبية غربية معتدلة الى نشطة السرعة، والبحر متوسط ارتفاع الموج الى مائج.

