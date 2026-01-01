  1. الرئيسية
  2. شؤون عربية ودولية

“الأمن القومي” الإيراني: صاروخ خرمشهر قادر على استهداف الحاملتين الأمريكيتين وأي حرب ستكون إقليمية تطال المنطقة

الأحد 15 فبراير 2026 07:54 ص / بتوقيت القدس +2GMT
“الأمن القومي” الإيراني: صاروخ خرمشهر قادر على استهداف الحاملتين الأمريكيتين وأي حرب ستكون إقليمية تطال المنطقة



طهران / وكالات /

هدد عضو لجنة الأمن القومي في البرلمان الإيراني مجتبى زارعي، باستهداف حاملتي الطائرات الأمريكيتين “أبراهام لينكولن” و”جيرالد آر فورد” المتمركزتين في الشرق الأوسط.
كما حذر من أن أي مواجهة عسكرية محتملة لن تبقى محدودة بل ستتحول إلى “حرب إقليمية” تطال المنطقة بأكملها.
وفي حديث مع موقع “آخرین خبر” الإيراني، قال زارعي: “صاروخ خرمشهر برأس حربي يزن 3 أطنان قادر على التعامل مع حاملتي الطائرات لينكولن وفورد”، مشيرا إلى أن قدرات إيران الصاروخية تجاوزت مراحل متقدمة من الاختبارات المحلية.
وأضاف المسؤول الإيراني موجها كلامه إلى الرئيس الأمريكي دونالد ترامب: “إن دونالد ترامب يحسد منطقتنا. وفي حال شن هجوم، عليه أن يهيئ نفسه لنفط بسعر 500 دولار”، محذرا من أن إيران لن تقف مكتوفة الأيدي في حال استهدافها، قائلا: “ليس الأمر كما لو أننا لا نبيع النفط بينما يستطيع الآخرون بيعه”.

وأكد زارعي أن “قواتنا المسلحة ومنظومة الحكم عالجت نقاط ضعفها بعد الحرب التي استمرت 12 يوما، وأصبحت في وضع أفضل من السابق”، في إشارة إلى المواجهات السابقة مع القوات الأمريكية.
وشدد على أن “مخازن صواريخنا مكتملة”، مكررا موقف طهران الرسمي بأنها “ليست داعية حرب” وأن قوتها العسكرية “للردع”، مشيرا في الوقت نفسه إلى أن إيران “أبدت استعدادها للتفاوض”.
وفي سياق انتقاده للسياسة الغربية تجاه برنامج إيران النووي، قال زارعي: “هم يقولون تخلوا عن الطاقة النووية، لكنهم في الوقت نفسه لا يرفعون العقوبات”.
تأتي هذه التصريحات في وقت تشهد فيه المنطقة توترا متصاعدا، مع نشر الولايات المتحدة حاملتي طائرات في مياه الشرق الأوسط، وسط جمود في المفاوضات النووية بين طهران والقوى الكبرى.

الأكثر قراءة اليوم

طبيب عاين تشريح جثة المجرم الجنسي إبستين يكشف مفاجأة مدوية قد تقلب موازين القضية رأسا على عقب!

تطورات مرعبة ..وثائق رسمية تكشف تورط أكبر مؤيدي اسرائيل الملياردير ليون بلاك في جرائم اغتصاب قاصرات بقصر إبستين

السعودية : أوامر ملكية مفاجئة بإعفاءات وتعيينات في مواقع هامة داخل المملكة

عباس يدعو إسرائيل إلى رفع “المعوقات” امام المرحلة الثانية من اتفاق وقف النار في غزة وبدء عمل لجنة إدارة القطاع

فيدان يبحث مع علي شعث ترتيبات الإدارة المدنية لقطاع غزة ..

“حاملة ثانية سيتم إغراقها”.. تحذير إيراني واضح ردا على تهديد ترامب الاستفزازي الصامت

بعد ساعات من وصوله أبوظبي.. أمير قطر يؤكد أن لقاءه مع رئيس الإمارات كان “مثمرا”

الأخبار الرئيسية

IMG_3637

المجزرة مستمرة.. 10 شهداء في خرق إسرائيلي متواصل لـ"تهدئة" غزة

الرئاسة الإسرائيلية: ترامب تجاوز الخطوط الحمراء بشكل خطير ومس بسيادة إسرائيل.. والرئيس ينتظر توضيحا مباشرا من نتنياهو

الجيش الاسرائيلي يزعم قتل 6 مسلحين فلسطينيين خرجوا من نفق شمال قطاع غزة ..

يديعوت : نتنياهو "يكبح بن غفير "ويسعى لتعديل مشروع قانون إعدام الأسرى

عباس يدعو إسرائيل إلى رفع “المعوقات” امام المرحلة الثانية من اتفاق وقف النار في غزة وبدء عمل لجنة إدارة القطاع