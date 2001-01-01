بأوامر من ممداني ..نيويورك تطرد شركة تورد الطائرات المسيرة للجيش الإسرائيلي

نيويورك/وكالات/

طردت مدينة نيويورك شركة تزود إسرائيل بطائرات بدون طيار من المجمع الصناعي لحوض بناء السفن في بروكلين والمملوك للمدينة، وذلك بعد 6 أسابيع من تولي العمدة المعروف بتأييده لفلسطين، زهران ممداني، منصبه، بحسب صحيفة "نيويورك بوست".

وذكرت الصحيفة يوم السبت، أن عضو مجلس مدينة نيويورك لينكولن ريستلر (وينتمي إلى الحزب الديمقراطي - بروكلين)، أعلن أن شركة تطوير حوض بناء السفن في بروكلين، الذي تبلغ مساحته 300 فدان، اختارت عدم تجديد عقد الإيجار مع شركة Easy Aerial، التي تقول الصحيفة إنها تزود الجيش الإسرائيلي بطائرات بدون طيار لمراقبة قطاع غزة الفلسطيني الذي تحتله إسرائيل بعد حرب دامت عامين.

وقال ريستلر: "لا ينبغي لهذه المنشأة العامة (حوض بناء السفن في بروكلين، وهو مجمع صناعي) أن يؤجر مساحات لشركات تنتج طائرات بدون طيار يتم تحويلها إلى أسلحة حرب".

ولطالما كانت الشركة هدفاً للاحتجاجات خارج حوض بناء السفن، بما في ذلك من قبل مجموعة تسمى "نزع سلاح حوض بناء السفن في بروكلين"، والتي طالبت مجلس الإدارة بطرد المستأجرين الذين يساعدون إسرائيل في حربها على الفلسطينيين في غزة.

موقف أنصار إسرائيل

في المقابل، نقلت الصحيفة عن عضو مجلس الولاية كالمان ييجر (وهو ديمقراطي من بروكلين وصفته هيئة البث الإسرائيلية بأنه صهيوني متحمس، قوله إن "طرد شركة إيزي إيريال قرار أحمق".

وأضاف: "إن طرد الوظائف الجيدة من نيويورك لأن السيد مامداني وأصدقائه يكرهون اليهود ربما لا يكون برنامجاً جيداً للتنمية الاقتصادية".

وأشارت الصحيفة إلى أن شركة Easy Aerial تتمتع أيضاً بعلاقة طويلة الأمد مع القوات الجوية الأميركية ووكالات أميركية اتحادية أخرى، ويجري استخدام طائراتها التجسسية في السماء لمراقبة النشاط المشبوه على طول الحدود الأميركية مع المكسيك، إلى جانب مساعدة الجيش الإسرائيلي في أعمال المراقبة.

وكانت "نيويورك بوست" ذكرت سابقاً أن العمدة السابق لمدينة نيويورك إريك آدامز، وهو شرطي سابق متقاعد ومؤيد متحمس لإسرائيل، أعجب كثيراً بالعرض المشترك الذي قدمته شركة "إيزي إيريال" وشركة "بلو وايت روبوتيكس"، التي تتخذ من تل أبيب مقراً لها، في فعالية لغرفة التجارة بين نيويورك وإسرائيل عام 2022، لدرجة أنه فكر ذات مرة في استخدام أسطول صغير من طائراتهم المسيرة لمحاربة الجريمة في مدينة نيويورك.

وعندما سُئلت المتحدثة باسم مركز نيويورك للتنمية الاقتصادية، كلير هولمز، عما إذا كانت السياسة والحرب الإسرائيلية على قطاع غزة الفلسطيني قد لعبت دوراً في قرار طرد شركة Easy Aerial من المجمع الصناعي في حوض بناء السفن في بروكلين، قالت إن عدم تجديد عقد الإيجار كان "لأسباب تجارية تتعلق بأمور التشغيل والامتثال للقواعد، ومثل أي مالك عقار، نقوم بتقييم تجديد العقود بناءً على الالتزام بشروط عقد الإيجار وسياسات المجمع الصناعي".

ولم يرد إيفان ستاماتوفسكي، رئيس شركة إيزي إيريال، على الرسائل. وقال إيدو غور، وهو مؤسس مشارك آخر لم يعد يعمل في الشركة، إنه وجد قرار حوض بناء السفن "مُزعجًا" لكنه رفض الإدلاء بمزيد من التعليقات

فيما لم يرد مكتب رئيس البلدية ممداني على الرسائل.

زهران ممداني

وفاز زهران ممداني، الاشتراكي الديمقراطي البالغ من العمر 34 عاماً، في انتخابات عمدة مدينة نيويورك، ليسجل اسمه في التاريخ السياسي الأميركي بصفته أول مسلم يتولى هذا المنصب، وأدى اليمين في الأول من يناير 2026.

ويعتبر ممداني من أبرز المدافعين عن حقوق الفلسطينيين، وداعم لحركة المقاطعة وسحب الاستثمارات من إسرائيل، ومنتقد شديد لرئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، والذي توعد باعتقاله إذا زار نيويورك عندما يصبح عمدة المدينة.

كما هاجمه الرئيس الأميركي دونالد ترمب باعتباره معادياً لليهود، لكن في الأخير نال ممداني دعماً من بعض الشخصيات في المجتمع اليهودي.

وُلد ممداني في كمبالا عاصمة أوغندا في عام 1991، وهو الابن الوحيد للأكاديمي محمود ممداني، الأستاذ في جامعة كولومبيا وأحد أبرز الباحثين في دراسات ما بعد الاستعمار، وللمخرجة السينمائية ميرا ناير، التي رُشّحت أعمالها لجوائز الأوسكار.

وتتوزع حياة العائلة بين الولايات المتحدة والهند وجنوب إفريقيا وأوغندا. وفي يوليو الماضي، اجتمعت العائلة في كمبالا للاحتفال بزفاف زهران وراما دوجي (28 عاماً)، وهي فنانة من أصول سورية وُلدت في ولاية تكساس، وانتقلت إلى مدينة نيويورك لإكمال درجة الماجستير في الرسم.

انتقلت أسرته إلى مدينة نيويورك عندما كان في السابعة من عمره، حيث نشأ في المدينة بعد هجمات 11 سبتمبر 2001، حيث لم يشعر المسلمون دائماً بأنهم محل ترحيب، وأصبح مواطناً أميركياً في عام 2018.