فيدان يبحث مع علي شعث ترتيبات الإدارة المدنية لقطاع غزة ..

اسطنبول / وكالات/

التقى وزير الخارجية التركي هاكان فيدان، رئيس اللجنة الوطنية لإدارة قطاع غزة علي شعث، السبت، في العاصمة أنقرة.

وأفادت مصادر دبلوماسية، للأناضول، بأن الوزير فيدان التقى شعث في أنقرة، دون ذكر تفاصيل حول فحوى اللقاء.

و"اللجنة الوطنية لإدارة غزة" هي هيئة غير سياسية مسؤولة عن إدارة شؤون الخدمة المدنية اليومية في القطاع، وتتألف من 11 شخصية فلسطينية، إضافة إلى رئيسها شعث.

وبدأت اللجنة منتصف يناير/ كانون الثاني الماضي أعمالها من العاصمة المصرية القاهرة، فيما لم تبدأ بعد من قطاع غزة.

وهذه اللجنة واحدة من أربعة هياكل تتضمنها المرحلة الانتقالية بغزة، إضافة إلى "مجلس السلام"، و"مجلس غزة التنفيذي"، و"قوة الاستقرار الدولية"، بحسب خطة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بشأن القطاع الفلسطيني.

وبدعم أمريكي شنت إسرائيل في 8 أكتوبر 2023 حرب إبادة جماعية بغزة استمرت عامين، خلّفت أكثر من 72 ألف قتيل فلسطيني و171 ألف جريح، معظمهم أطفال ونساء، ودمارا طال 90 بالمئة من البنية التحتية المدنية.