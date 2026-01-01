لا شراكة مع قوائم عربية ..لابيد يكشف خارطة طريق الحكومة الإسرائيلية"إن فاز بالانتخابات"

  1. الرئيسية
السبت 14 فبراير 2026 04:26 م / بتوقيت القدس +2GMT
القدس المحتلة/سما/

كشف زعيم المعارضة في دولة الاحتلال يائير لابيد ملامح الحكومة التي يسعى لتشكيلها في حال تمكن من الإطاحة بائتلاف رئيس الحكومة الحالي بنيامين نتنياهو، في الانتخابات المقبلة.
وفي لقاء مع صحيفة "معاريف" العبرية، استشرف لابيد نتائج الانتخابات الإسرائيلية عبر تقديرات، توقع أن يفوز تحالف المعارضة فيها بما يتراوح بين 62 و63 مقعدًا في الكنيست (البرلمان).
وقال، إن الحكومة المقبلة ستكون من نصيب الأحزاب الصهيونية، مستبعدًا بذلك ما تردد حول إمكانية دمج الأحزاب العربية في حكومة مقبلة برئاسته.
وأضاف: "لن نتحالف مع الأحزاب العربية في الحكومة المقبلة، ومنصور عباس رئيس تحالف "القائمة العربية الموحدة" يدرك ذلك جيدًا".
وانتهز لابيد الفرصة لاستعراض خارطة طريق حكومة برئاسته، ولكن من خلال انتقاد سياسة الحكومة الحالية، مشيرًا إلى أنه "على العكس من سياسة نتنياهو، نعتزم رعاية الطبقة المتوسطة، واستقطاب "الحريديم" عبر إقرار الخدمة العسكرية، ورفع ضريبة القيمة المضافة عن الوحدات السكنية المستأجرة، وتقليص عدد وزارات الحكومة لترشيد النفقات المبالغ فيها"، على حد قوله.
وفيما يخص "الحريديم" المتهربين من الخدمة العسكرية، كشف لابيد عن أن "هذه الشريحة تكلف الحكومة دعمًا يصل إلى 60 مليار شيكل سنويًا، بهذا المبلغ يمكننا تغيير نظام التعليم، وخفض أو إلغاء ضريبة القيمة عن الوحدات السكنية، ودفع عجلة الاقتصاد.

