الصحة: ارتفاع ضحايا الحرب العدوانية على قطاع غزة إلى 72,051 شهيدا

السبت 14 فبراير 2026 04:20 م / بتوقيت القدس +2GMT
غزة /سما/

أعلنت الصحة يوم السبت،ارتفاع ضحايا الحرب العدوانية على قطاع غزة إلى 72,051 شهيدا، و171,706 مصابين، منذ بدء العدوان في السابع من تشرين الأول/ أكتوبر 2023.

وأفادت الصحة في تقريرها اليومي، بأن إجمالي من وصل إلى مستشفيات قطاع غزة خلال الـ24 ساعة الماضية شهيدان انتشلت جثمانيهما، و15 مصابا، فيما لا يزال عدد من الضحايا تحت الركام وفي الطرقات، حيث تعجز طواقم الإسعاف والإنقاذ عن الوصول إليهم حتى اللحظة.

وبينت المصادر ذاتها، أن إجمالي الشهداء منذ وقف إطلاق النار في 11 تشرين الأول/ أكتوبر الماضي قد ارتفع إلى 591، وإجمالي الإصابات إلى 1,598، فيما جرى انتشال 726 جثمانا.

