بعد ساعات من وصوله أبوظبي.. أمير قطر يؤكد أن لقاءه مع رئيس الإمارات كان “مثمرا”

وكالات / سما/

قال أمير قطر تميم بن حمد، السبت، إن لقاءه مع رئيس الإمارات محمد بن زايد كان “مثمرا” وناقش التطورات الإقليمية الراهنة وتعزيز فرص الحوار.

جاء ذلك في تدوينة للأمير عبر حسابه بمنصة شركة “إكس” الأمريكية، بعد ساعات من وصوله العاصمة الإماراتية أبوظبي في زيارة وصفت بأنها “أخوية”.

وقال الأمير قطر تميم: “لقاء أخوي مثمر جمعني اليوم في أبوظبي مع أخي الشيخ محمد بن زايد”.

وأضاف: “تطرقنا فيه إلى آفاق التعاون القطري الإماراتي في المجالات الحيوية، وناقشنا كافة الأوضاع في ضوء التطورات الإقليمية الراهنة، ومساعينا الحثيثة لتعزيز فرص الحوار وتوطيد دعائم الأمن والاستقرار في المنطقة”.

وفي وقت سابق السبت، وصل الأمير تميم إلى أبوظبي في زيارة وصفت بأنها “أخوية”، وفق وكالتي الأنباء الإماراتية والقطرية.

وقالت الوكالتان إن الرئيس الإماراتي كان في مقدمة مستقبلي أمير قطر، لدى وصوله مطار البطين في أبوظبي.

وكان في الاستقبال أيضا نائب الرئيس منصور بن زايد، وولي عهد دبي نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع، حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم، ونائب حاكم إمارة أبوظبي، مستشار الأمن الوطني طحنون بن زايد وعدد من كبار المسؤولين في الدولة.

ويرافق أمير قطر خلال الزيارة، وفد يضم كلا من جاسم بن حمد الممثل الشخصي للأمير، ورئيس المجلس الأولمبي الآسيوي رئيس اللجنة الأولمبية القطرية جوعان بن حمد، ورئيس الديوان الأميري عبد الله بن محمد الخليفي، وعدد من كبار المسؤولين.

وتأتي الزيارة في إطار العلاقات الثنائية بين قطر والإمارات التي شهدت تحسنا ملحوظا منذ اتفاق “العُلا” في يناير/ كانون الثاني 2021، والذي أنهى أزمة دبلوماسية استمرت أكثر من ثلاث سنوات بين الدوحة وعدد من الدول الخليجية.

وسبق أن استقبل الرئيس الإماراتي، زيارات “أخوية” من الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي الاثنين الماضي، وولي عهد البحرين سلمان بن حمد آل خليفة الجمعة.