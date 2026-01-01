  1. الرئيسية
  2. شؤون عربية ودولية

شمخاني: برنامج الصواريخ الإيرانية “خط أحمر” وغير خاضع للنقاش وإسرائيل لا تتخذ أي إجراء دون دعم مباشر من أميركا

السبت 14 فبراير 2026 11:13 ص / بتوقيت القدس +2GMT
شمخاني: برنامج الصواريخ الإيرانية “خط أحمر” وغير خاضع للنقاش وإسرائيل لا تتخذ أي إجراء دون دعم مباشر من أميركا



طهران / وكالات /

قبيل جولة ثانية من المحادثات المرتقبة بين إيران وأميركا في جنيف الثلاثاء المقبل، جددت طهران التأكيد أن مسألة “الصواريخ البالستية” غير خاضعة للنقاش.
وشدد أمين مجلس الدفاع الإيراني، علي شمخاني على أن ” منظومة الصواريخ تقع ضمن إطار الخطوط الحمراء، وغير قابلة للتفاوض”، وفق ما نقلت وكالة فارس اليوم السبت.
كما أكد أن بلاده “سترد بقوة وحزم وبتناسب على أي مغامرة تستهدفها”.
إلى ذلك، اعتبر شمخاني أن “إسرائيل غير قادرة على اتخاذ أي إجراء دون دعم أميركي مباشر”.
وكانت إيران أوضحت أكثر من مرة مؤخراً أن المفاوضات مع الجانب الأميركي تقتصر على الملف النووي حصراً.

كما اعتبرت أنه لا يمكن التفاوض على الصواريخ البالستية أو قدراتها الدفاعية، لافتة إلى أنها مسائل سيادية.
فيما ألمحت الإدارة الأميركية مراراً إلى ضرورة بحث مسألة الصواريخ البالستية الإيرانية ودعم طهران لـ “وكلائها” في المنطقة.
كذلك حثت إسرائيل على توسيع الاتفاق المحتمل بين طهران وواشنطن ليشمل إلى جانب النووي، هاتين المسألتين (الصواريخ والفصائل المسلحة)، معتبرة أن أي توافق خارج تلك القضايا لن يجدي نفعاً.
إلا أن الرئيس الأميركي دونالد ترامب أكد بعد لقائه رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، قبل أيام قليلة أنه متمسك حالياً بمفاوضات النووي.
لكنه لوح في الوقت عينه بالخيار العسكري إذا لم تفض المحادثات إلى نتائج، قائلاً:” في حال عدم التوافق ستحصل أمور سيئة جداً”، وفق تعبيره.
هذا ويرتقب أن يسافر وزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي إلى جنيف الثلاثاء المقبل، من أجل جولة جديدة من المحادثات مع الوفد الأميركي الذي يرأسه المبعوث الأميركي ستيف ويتكوف وصهر ترامب، جاريد كوشنر.

الأكثر قراءة اليوم

تسبب بقتل 7 عسكريين خلال معارك ضارية.. إسرائيل تكشف عن قصة قناص “بيت حانون” وطريقة اغتياله بعد مطاردة طويلة

بصورة على منصة “لينكد إن”.. موظفة تفضح “عن غير قصد” شركة تجسس إسرائيلية سرية وتُشعل جدلا واسعًا

فضيحة أمنية تهزّ الجيش الإسرائيلي.. جندي سرّب موعد توجيه الضربة العسكرية ضد إيران خلال “لعبة قمار”

مقترحات جدية حول استيعاب الموظفين ..مصادر مطلعة تكشف ملامح خطط لجنة غزة لإعادة الإعمار

الامم المتحدة تهدد بالتوجه إلى محكمة لاهاي بسبب هدم إسرائيل مقر الأونروا بالقدس المحتلة

طبول الحرب ستُقرع.. انتشار 40 ألف جندي أمريكي في المنطقة واستعدادات عسكرية متقدمة لتوجيه “الضربة القوية” لإيران

عودة محسوبة للأمير متعب بن عبد الله تعكس تهدئة داخل الأسرة الحاكمة في السعودية

الأخبار الرئيسية

مسؤولون امريكيون: الجيش الأمريكي يستعد لعمليات عسكرية متواصلة لأسابيع ضد إيران

IMG_3606

تطورات مرعبة ..وثائق رسمية تكشف تورط أكبر مؤيدي اسرائيل الملياردير ليون بلاك في جرائم اغتصاب قاصرات بقصر إبستين

خروقات مستمرة ..الاحتلال يطلق النار على طول الخط الأصفر وقصف مدفعي ببيت لاهيا

ترامب: تغيير النظام في إيران هو أفضل شيء يمكن أن يحدث ويجب مواصلة تخويفهم في طهران ..

مقترحات جدية حول استيعاب الموظفين ..مصادر مطلعة تكشف ملامح خطط لجنة غزة لإعادة الإعمار