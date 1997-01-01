السعودية : أوامر ملكية مفاجئة بإعفاءات وتعيينات في مواقع هامة داخل المملكة

وكالات / سما/

أشادت صحف سعودية، الجمعة، بتعيينات حكومية صدرت بأوامر ملكية الخميس، معتبرة أنها جاءت لـ”تعزيز مسيرة التطوير وتمكين الكفاءات”.

والخميس، نشرت وكالة الأنباء السعودية “واس” أوامر ملكية بإعفاءات وتعيينات جديدة من بينها تعيين الشاب راكان نجل الملك سلمان بن عبد العزيز محافظا للدرعية إحدى أهم محافظات المملكة التاريخية.

وتحت عنوان: “أوامر ملكية جديدة تعزز مسيرة التطوير وتمكين الكفاءات”، قالت صحيفة “الرياض”، الجمعة، إن الملك سلمان أصدر أوامر ملكية شملت تعيين وزير جديد للاستثمار، ونائب عام، ورئيس لديوان المظالم، ومدير عام للمباحث العامة، ونواب وزراء في الإعلام والسياحة والتعليم والموارد البشرية.

إضافة إلى تعيينات في إمارات المناطق والمحافظات وقطاعات الأمن والنقل والاتصالات.

وشددت الصحيفة على أن “شمولية هذه الأوامر وتنوعها تعكس استمرارية الدولة في مسيرة التطور في مختلف المجالات وتمكين الكفاءات”.

** راكان بن سلمان محافظا للدرعية

واحتفت صحيفة “الشرق الأوسط” السعودية، باختيار راكان بن سلمان محافظا للدرعية، ونشرت سيرته الذاتية، مشيرة إلى أنه أصبح يقود “جوهرة المملكة” بعد صدور الأمر الملكي.

والأمير راكان المولود عام 1997، هو أصغر أبناء الملك سلمان، ويحمل شهادة بكالوريوس في القانون من جامعة الملك سعود في الرياض، بحسب المصدر ذاته.

وتمثل الدرعية “جوهرة تاريخ الدولة السعودية، ورمز الوحدة الوطنية، ويقود مشروع تطويرها رحلة تحولها إلى معلم ثقافي متوهج، تماما كما كانت تاريخيا مقصدا تجاريا، وواحة مزدهرة بالعلم والثقافة”، وفق الصحيفة.

وتتزامن قيادة الأمير راكان للمحافظة مع ما تشهده الدرعية من حراك غير مسبوق؛ إذ لم تعد مجرد أطلال تاريخية، بل أصبحت ورشة عمل كبرى تهدف إلى استقطاب 100 مليون زائر سنويا بحلول عام 2030.

بدورها، قالت صحيفة “الاقتصادية إن هذه الأوامر الملكية “تعكس حرص القيادة على ضخ دماء جديدة في المناصب القيادية، وتعزيز كفاءة العمل المؤسسي، وتسريع وتيرة الإنجاز في مختلف القطاعات الحيوية، بما يواكب تطلعات المرحلة المقبلة ويعزز مسيرة التنمية الشاملة في السعودية”.

** إعفاءات وتعيينات

وهنّأ أمير منطقة المدينة المنورة الأمير سلمان بن سلطان في بيان الجمعة، الأمير سعود بن نهار، بمناسبة صدور الأمر الملكي الكريم بتعيينه نائبا لأمير منطقة المدينة.

وأكد أمير منطقة المدينة أن “هذا التعيين يجسد الثقة الملكية الكريمة، ويعزز مسيرة التنمية الشاملة التي تشهدها المنطقة”.

وسعود بن نهار شغل سابقا منصب محافظ الطائف بالمرتبة الممتازة عام 2022، ووكيل التخطيط في وزارة السياحة، ومستشارا أولا فيها، إضافة إلى رئاسته لتطوير النقل في هيئة الملكية بالرياض.

وأصدر الملك سلمان، الخميس، عددا من الأوامر الملكية قضت بإعفاء مسؤولين وتعيين آخرين تخص عددا من المناصب أبرزها وزير الاستثمار والنائب العام للبلاد.

وتضمنت الأوامر الملكية، التي نشرتها وكالة “واس”، إعفاء خالد الفالح وزير الاستثمار من منصبه، وتعيينه وزير دولة وعضوا بمجلس الوزراء، وتعيين فهد آل سيف خلفا له.

كما تقرر إعفاء الشيخ سعود المعجب النائب العام من منصبه، وتعيينه مستشارا بالديوان الملكي بمرتبة وزير، وفق الوكالة.

الأوامر الملكية تضمنت أيضا إعفاء خالد اليوسف رئيس ديوان المظالم (مسؤول عن القضاء والمحاكم) من منصبه، وتعيينه نائبا عاما بمرتبة وزير، وكذلك تعيين الشيخ علي الاحيدب رئيسا لديوان المظالم بمرتبة وزير، كما شملت اختيار راكان بن سلمان محافظا للدرعية والأمير سعود بن نهار نائبًا لأمير منطقة المدينة المنورة.

وبحسب الوكالة، طالت الإعفاءات والتعينات نواب وزراء ومسؤولين أمنيين، وتقرر ترقية اللواء خالد الذويبي لرتبة فريق وتعيينه نائبا لرئيس الحرس الملكي، وإعفاء الأمير بندر بن عبد الله المشاري مساعد وزير الداخلية لشؤون التقنية من منصبه، وتعيينه مستشارا للوزير بالمرتبة الممتازة.

كما تقرر إعفاء محمد المهنا وكيل وزارة الداخلية للشؤون الأمنية من منصبه، وتعيينه مساعدا لوزير الداخلية لشؤون العمليات بالمرتبة الممتازة.

وقضت الأوامر بإعفاء عبد العزيز العريفي المستشار بالأمانة العامة لمجلس الوزراء من منصبه، وتعيينه محافظا لصندوق التنمية الوطني بالمرتبة الممتازة، وتعيين الأمير سعد بن سعود بن محمد بن عبد العزيز عضوا في مجلس الشورى.