مسؤولون امريكيون: الجيش الأمريكي يستعد لعمليات عسكرية متواصلة لأسابيع ضد إيران

السبت 14 فبراير 2026 11:06 ص / بتوقيت القدس +2GMT
وكالات - سما-

نقلت وكالة “رويترز” عن مسؤولين أمريكيين قولهم إن الجيش الأمريكي يستعد لاحتمال تنفيذ عمليات عسكرية متواصلة لأسابيع ضد إيران، إذا اقتضت الضرورة.
وبحسب المسؤولين، فإن الاستعدادات تشمل خططا لعمليات ممتدة في حال فشل المسار الدبلوماسي أو تصاعد التوتر بشكل أكبر، في مؤشر إلى جدية الخيارات المطروحة داخل الإدارة الأمريكية.
وقال المسؤولان، اللذان تحدثا شريطة عدم الكشف عن هويتهما نظرا لحساسية التخطيط العسكري، إن الاستعدادات الجارية تعكس سيناريو لعمليات طويلة الأمد، ما يرفع منسوب المخاطر المحيطة بالمسار الدبلوماسي القائم بين واشنطن وطهران.

وتأتي هذه التطورات بعد محادثات عقدها دبلوماسيون أمريكيون وإيرانيون في سلطنة عمان الأسبوع الماضي في محاولة لإحياء المفاوضات بشأن البرنامج النووي الإيراني، وذلك عقب حشد عسكري أمريكي واسع في المنطقة أثار مخاوف من عمل عسكري جديد.
وأكد مسؤولون أمريكيون أن وزارة الدفاع (البنتاغون) قررت إرسال حاملة طائرات إضافية إلى الشرق الأوسط، بما يشمل آلاف الجنود وطائرات مقاتلة ومدمرات مزودة بصواريخ موجهة، إضافة إلى قدرات هجومية ودفاعية متقدمة.
وفي كلمة ألقاها أمام جنود أمريكيين في قاعدة عسكرية بولاية نورث كارولاينا، أقرّ ترامب بأن “التوصل إلى اتفاق مع إيران كان صعبا”، مضيفا: “أحيانا يجب أن يكون هناك خوف. هذا هو الشيء الوحيد الذي يمكن أن يعالج الوضع فعلا”.

