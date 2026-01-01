  1. الرئيسية
بعثة فلسطين في جنيف تفنّد "حملة التحريف" ضد المقررة الأممية ألبانيز

السبت 14 فبراير 2026 09:38 ص / بتوقيت القدس +2GMT
بعثة فلسطين في جنيف تفنّد "حملة التحريف" ضد المقررة الأممية ألبانيز



جنيف/ سما/

أعلنت بعثة دولة فلسطين والمراقب الدائم لدى الأمم المتحدة والمنظمات الدولية في جنيف، رفضها القاطع لما وصفته بـ "الهجوم غير العادل" الذي استهدف المقررة الخاصة للأمم المتحدة، السيدة فرانشيسكا ألبانيزي، مؤكدة أن الهجوم استند إلى ادعاءات ملفقة تفتقر للصحة.

وأوضحت البعثة في بيان صحفي صدر اليوم، أن مقطع الفيديو المتداول لتصريحات ألبانيزي خلال مشاركتها في "منتدى الجزيرة" قد تعرض لعمليات تلاعب وتحريف متعمد، مشيرة إلى أن إخراج التصريحات من سياقها الحقيقي استهدف تشويه مضمون مداخلتها.

وشددت البعثة على ثقتها الكاملة في المهنية والقانونية التي تتبعها المقررة الخاصة في تنفيذ ولايتها، خاصة فيما يتعلق بـ:

رصد ومتابعة الانتهاكات الجسيمة لسلطة الاحتلال.

توثيق سياسات الإبادة الجماعية في قطاع غزة.

مراقبة الاستيلاء غير المشروع على الأراضي وتوسيع المستوطنات.

واختتمت البعثة بيانها بدعوة جميع الأطراف الدولية إلى تحري الدقة والامتناع عن توجيه اتهامات متسرعة بناءً على مزاعم كاذبة، مجددة تأكيدها ويقينها بأن ألبانيزي لم تدلِ بأي تصريحات تخالف مقتضيات دورها الحقوقي والقانوني.

