أطباء بلا حدود تعلن تعليق أنشطة طبية غير عاجلة في مستشفى ناصر بسبب مخاوف أمنية

غزة /سما/

قالت منظمة أطباء بلا حدود (MSF) إنها اتخذت قرارًا بتعليق جميع العمليات الطبية غير الحرجة في مستشفى ناصر بمدينة خان يونس، اعتبارًا من 20 يناير/كانون الثاني 2026، نتيجة مخاوف تتعلق بإدارة المنشأة والحفاظ على حيادها، إضافة إلى خروقات أمنية داخل مجمع المستشفى.

وأوضحت المنظمة، في بيان على موقعها الرسمي، أن طواقمها والمرضى رصدوا خلال الأشهر الأخيرة وجود مسلحين — بعضهم ملثم — في مناطق مختلفة من المجمع، إلى جانب حوادث ترهيب واعتقالات تعسفية لمرضى، والاشتباه في نقل أسلحة، ما اعتبرته تهديدًا مباشرًا لسلامة الطواقم والمرضى.

وأكدت أطباء بلا حدود أنها أبلغت الجهات المعنية بمخاوفها، مشددة على ضرورة الحفاظ على المستشفيات كمساحات مدنية محايدة خالية من أي نشاط عسكري لضمان تقديم الرعاية الطبية بشكل آمن ومحايد.

كما أشارت المنظمة إلى أن مخاوفها تتفاقم في ظل الهجمات السابقة التي تعرضت لها مرافق صحية خلال النزاع، داعية جميع الأطراف المسلحة، بما فيها القوات الإسرائيلية، إلى احترام المرافق الطبية وضمان حماية المرضى والطواقم.