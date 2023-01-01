خروقات مستمرة ..الاحتلال يطلق النار على طول الخط الأصفر وقصف مدفعي ببيت لاهيا

غزة/سما/

يواصل جيش الاحتلال خروقاته لملف وقف إطلاق النار في يومه الـ 127 في مختلف مناطق قطاع غزة .

وادّت الخروقات الاسرائيلية خلال الـ24 ساعة الماضية إلى اصابة اعداد من المواطنين في مختلف مناطق قطاع غزة.

وأصيبت فتاة (16 عامًا) بعيار ناري في القدم، جراء إطلاق نار عشوائي من قوات الاحتلال في منطقة كراج رفح جنوب خانيونس.

كما اصيبت امرأة برصاص جيش الاحتلال الإسرائيلي قرب الحي النمساوي جنوبي مدينة خان يونس جنوبي قطاع غزة.

ونفذت طائرات الاحتلال سلسلة غارات جوية على مدينة رفح جنوب قطاع غزة.

وقصفت مدفعية الاحتلال مناطق في شمال مدينة بيت لاهيا، شمال قطاع غزة.

وأطلقت الدبابات الإسرائيلية النار بشكل مكثف شرقي حي الزيتون بغزة ومخيم البريج وسط قطاع غزة.

الاحصائيات

ومنذ وقف إطلاق النار (11 أكتوبر) بلغ إجمالي عدد الشهداء: 591 اضافة إلى 1583 مصابا وإجمالي حالات الانتشال:724 شهيدا.

وبلغ عدد الشهداء منذ بداية العدوان في 7 أكتوبر 2023 بلغ72049 شهيدا و171691 مصابا.