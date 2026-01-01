  1. الرئيسية
لازاريني يحذّر من تقويض حل الدولتين بسبب تصعيد الاحتلال في الضفة

السبت 14 فبراير 2026 09:17 ص / بتوقيت القدس +2GMT
لازاريني يحذّر من تقويض حل الدولتين بسبب تصعيد الاحتلال في الضفة



ميونخ/وكالات/

 حذر المفوض العام لوكالة الأمم المتحدة لإغاثة وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين "أونروا" فيليب لازاريني، إن إسرائيل تواصل ضغوطها السياسية للقضاء على وكالة غوث وتشغيل اللاجئين "الأونروا".

جاء ذلك في تصريح صحفي، مساء أمس الجمعة، على هامش "مؤتمر ميونيخ للأمن" الذي انطلق في مدينة ميونيخ الألمانية.

وأوضح لازاريني أن الوضع في غزة "لا يزال مأساويا"، والناس محرومون من كل شيء تقريبا، ويكافحون من أجل البقاء على قيد الحياة، جراء تداعيات حرب الإبادة الإسرائيلية.

وأضاف، أن الأطفال في غزة لم يذهبوا إلى المدرسة لأكثر من عامين، مؤكدا أهمية استمرار الأونروا في تقديم خدمات الصحة والتعليم الابتدائي والثانوي.

وذكر أن الوكالة تتعرض لضغوط كبيرة، وأن إسرائيل تواصل انتهاك القانون الدولي.

وتابع: "إسرائيل تواصل ضغوطها السياسية للقضاء على "الأونروا"، وشهدنا هدم مقرنا في مدينة القدس الشرقية المحتلة".

ولفت لازاريني إلى أن الإسرائيليين، الذين يغتصبون الأراضي الفلسطينية، يصعّدون أعمال العنف والاستيلاء على الأراضي في الضفة الغربية.

وشدد على ضرورة لفت الانتباه إلى الأحداث في الضفة الغربية قبل فوات الأوان، وقبل أن يقوض ذلك مستقبل حل الدولتين.

