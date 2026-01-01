  1. الرئيسية
  2. أخبار فلسطين

الطقس: انخفاض ملموس على درجات الحرارة والفرصة مهيأة لسقوط أمطار

السبت 14 فبراير 2026 09:14 ص / بتوقيت القدس +2GMT
الطقس: انخفاض ملموس على درجات الحرارة والفرصة مهيأة لسقوط أمطار



رام الله/سما/

توقعت دائرة الأرصاد الجوية أن يكون الجو، اليوم السبت، غائما جزئيا إلى صاف، وباردا نسبيا، خاصة في المناطق الجبلية، ويطرأ انخفاض ملموس على درجات الحرارة، وتبقى الفرصة مهيأة حتى ساعات الظهيرة لسقوط زخات متفرقة من الأمطار على بعض المناطق، خاصة الشمالية، قد تكون مصحوبة بعواصف رعدية احيانا، الرياح غربية الى جنوبية غربية معتدلة الى نشطة السرعة، والبحر متوسط ارتفاع الموج الى مائج.

في ساعات المساء والليل: يكون الجو صافيا بوجه عام، وباردا نسبيا، خاصة في المناطق الجبلية، والرياح جنوبية غربية معتدلة الى نشطة السرعة مع هبات قوية احيانا والبحر متوسط ارتفاع الموج الى مائج.

يكون الجو، يوم غد الأحد، صافياً ودافئا، حيث يطرأ ارتفاع ملموس على درجات الحرارة، والرياح جنوبية شرقية إلى شرقية خفيفة الى معتدلة السرعة، والبحر خفيف ارتفاع الموج.

والاثنين، يكون الجو صافياً الى غائم جزئي ودافئا في المناطق الجبلية حاراً نسبيا في باقي المناطق، حيث يطرأ ارتفاع ملموس آخر على درجات الحرارة، والرياح جنوبية شرقية الى شرقية خفيفة الى معتدلة السرعة، والبحر خفيف ارتفاع الموج.

والثلاثاء المقبل، يكون الجو غائما جزئيا الى غائم وبارداً نسبياً خاصة في المناطق الجبلية، حيث يطرأ انخفاض ملموس على درجات الحرارة، والرياح جنوبية شرقية تتحول مساء الى غربية معتدلة السرعة تنشط احيانا، والبحر متوسط ارتفاع الموج.

وتحذر دائرة الارصاد الجوية المواطنين،وخاصة السائقين من خطر التزحلق على الطرقات في المناطق التي تشهد هطولات مطرية.

الأكثر قراءة اليوم

تسبب بقتل 7 عسكريين خلال معارك ضارية.. إسرائيل تكشف عن قصة قناص “بيت حانون” وطريقة اغتياله بعد مطاردة طويلة

بصورة على منصة “لينكد إن”.. موظفة تفضح “عن غير قصد” شركة تجسس إسرائيلية سرية وتُشعل جدلا واسعًا

فضيحة أمنية تهزّ الجيش الإسرائيلي.. جندي سرّب موعد توجيه الضربة العسكرية ضد إيران خلال “لعبة قمار”

الامم المتحدة تهدد بالتوجه إلى محكمة لاهاي بسبب هدم إسرائيل مقر الأونروا بالقدس المحتلة

طبول الحرب ستُقرع.. انتشار 40 ألف جندي أمريكي في المنطقة واستعدادات عسكرية متقدمة لتوجيه “الضربة القوية” لإيران

عودة محسوبة للأمير متعب بن عبد الله تعكس تهدئة داخل الأسرة الحاكمة في السعودية

زامير من رفح: لن نتنازل عن نزع السلاح بالكامل في قطاع غزة

الأخبار الرئيسية

IMG_3606

تطورات مرعبة ..وثائق رسمية تكشف تورط أكبر مؤيدي اسرائيل الملياردير ليون بلاك في جرائم اغتصاب قاصرات بقصر إبستين

خروقات مستمرة ..الاحتلال يطلق النار على طول الخط الأصفر وقصف مدفعي ببيت لاهيا

ترامب: تغيير النظام في إيران هو أفضل شيء يمكن أن يحدث ويجب مواصلة تخويفهم في طهران ..

مقترحات جدية حول استيعاب الموظفين ..مصادر مطلعة تكشف ملامح خطط لجنة غزة لإعادة الإعمار

ملادينوف: "ضرورة نزع سلاح جميع المسلحين في غزة، ولا خيار آخر أمامنا"