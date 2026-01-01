ترامب: تغيير النظام في إيران هو أفضل شيء يمكن أن يحدث ويجب مواصلة تخويفهم في طهران ..

وكالات - سما-

سُئل الرئيس الأمريكي دونالد ترامب عن إمكانية تغيير النظام في إيران، فقال: "يبدو أن هذا قد يكون أفضل ما يمكن أن يحدث".

كما أكد مجدداً أن حاملة طائرات ثانية تتجه إلى الشرق الأوسط، وذلك بعد تقارير أفادت بأنها حاملة الطائرات الأمريكية "جيرالد فورد"، وهي أكبر حاملة طائرات تمتلكها الولايات المتحدة.

قال ترامب: "أرسلنا حاملة طائرات ضخمة إلى إيران، وأتمنى أن نتوصل إلى اتفاق معهم. من الصعب التوصل إلى اتفاق معهم. ظننت أننا سنتوصل إلى اتفاق في المرة الماضية، لا بد أنهم كانوا يأملون في ذلك. ثم كانت هناك عملية "مطرقة منتصف الليل". لكننا استعدنا قوتنا وقدرتنا الهائلة. أحيانًا يكون من الضروري بثّ الخوف. هذا هو السبيل الوحيد لحل المشكلة."

بحسب مسؤولين أمريكيين، تشمل الخيارات التي يدرسها ترامب عملاً عسكرياً ضد البرنامج النووي الإيراني وقدرتها على إطلاق الصواريخ الباليستية.

كما يدرس إرسال قوات كوماندوز أمريكية لضرب أهداف عسكرية محددة في إيران.

وأضاف المسؤولون: "لكن قبل أن يتمكن البنتاغون من القيام بذلك، عليه أن يكون أكثر استعداداً.

من المؤشرات الأخرى على جدية التخطيط الهجومي قيام البحرية الأمريكية بنقل غواصة صواريخ باليستية من البحر الأبيض المتوسط إلى البحر الأحمر، أو على الأرجح إلى بحر العرب، حيث ستكون في موقع يسمح لها بمهاجمة أهداف في إيران.

وإلى جانب الترسانة الهجومية، يرسل البنتاغون منظومات باتريوت وثاد للدفاع الجوي إلى المنطقة للمساعدة في حماية القوات من الصواريخ الإيرانية.