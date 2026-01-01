ملادينوف: "ضرورة نزع سلاح جميع المسلحين في غزة، ولا خيار آخر أمامنا"

القدس المحتلة/سما/

أفاد ممثل مجلس سلام غزة، نيكولاي ملادينوف يوم الجمعة، أن لا خيار أمامهم الآن سوى نزع السلاح.

وقال ملادينوف في تصريحات صحافية، "أوضحت جلياً ضرورة نزع سلاح جميع المسلحين في غزة، ولا خيار آخر أمامنا".

كما تابع "لن أتحدث علناً عن استراتيجيتنا نظراً لكثرة المتغيرات في هذه المرحلة.. ولدينا إطار عمل متفق عليه بين الوسطاء والولايات المتحدة، ويجب تنفيذه".

أتى ذلك، فيما قال رئيس الأركان الإسرائيلي إيال زامير، الجمعة، إن إسرائيل لن تتنازل عن هدف الحرب المتمثل في "نزع السلاح" من قطاع غزة تماماً، وتفكيك حركة "حماس".

كما قال إن إسرائيل مستعدة "للعمل بشكل هجومي كلما اقتضت الحاجة".