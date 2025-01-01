  1. الرئيسية
  2. شؤون إسرائيلية

فضيحة أمنية تهزّ الجيش الإسرائيلي.. جندي سرّب موعد توجيه الضربة العسكرية ضد إيران خلال “لعبة قمار”

الجمعة 13 فبراير 2026 02:09 م / بتوقيت القدس +2GMT
فضيحة أمنية تهزّ الجيش الإسرائيلي.. جندي سرّب موعد توجيه الضربة العسكرية ضد إيران خلال “لعبة قمار”



القدس المحتلة/سما/

أفادت قناة “كان” بأن مستخدما مجهولا راهن بعشرات آلاف الدولارات في يونيو 2025 على توقيت الضربة الإسرائيلية ضد إيران، محققا أرباحا تقارب 150 ألف دولار، ما أثار شبهات باستغلال معلومات مسبقة.
فجّرت تحقيقات مشتركة بين وزارة الحرب الإسرائيلية وجهاز الأمن الداخلي للاحتلال “الشاباك” والشرطة، قضية وُصفت بالحساسة، بعدما كشفت عن استغلال معلومات عسكرية سرية لوضع رهانات على عمليات قتالية عبر منصة “للقمار”، بينها رهانات تتعلق بتوقيت الضربة ضد إيران في حزيران/يونيو 2025، في سابقة أثارت جدلا واسعا داخل المؤسسة الأمنية.
وأعلنت سلطات الاحتلال، الخميس، توجيه لوائح اتهام إلى جندي احتياط ومدني، بعد ما قالت إنها عثرت على أدلة كافية تثبت استخدامهما معلومات اطّلع عليها جندي الاحتياط بحكم مهامه العسكرية، من أجل المقامرة على المنصة الإلكترونية.
وجاء في بيان مشترك أن التحقيق أسفر عن توقيف عدد من المشتبه بهم خلال الفترة الأخيرة، بينهم جنود احتياط، بشبهة وضع رهانات “استنادا إلى معلومات سرية اطلعوا عليها أثناء تأدية واجباتهم العسكرية”.
ووجّه مكتب المدعي العام إلى المتهمين تهم “مخالفات أمنية خطيرة”، إضافة إلى الرشوة وعرقلة سير العدالة، مع طلب إبقائهما قيد الاحتجاز حتى انتهاء الإجراءات القضائية.

وأكدت المؤسسة الأمنية للاحتلال أن “الانخراط في أنشطة مقامرة بناء على معلومات سرية وحساسة يشكل خطرا أمنيا حقيقيا على أمن الدولة”، مشددة على التعامل مع القضية بأقصى درجات الصرامة.
وكانت قناة “كان” الإسرائيلية قد كشفت قبل أسابيع أن أجهزة الأمن تحقق في شبهات تتعلق باستخدام معلومات داخلية للمراهنة على توقيت ضربة إسرائيلية ضد إيران في حزيران/يونيو 2025، خلال عدوان استمر 12 يوما.
وأفادت “كان” بأن مستخدما يحمل اسم “ricosuave666” راهن بعشرات آلاف الدولارات في حزيران/يونيو 2025، على تنفيذ ضربتها المفاجئة ضد إيران يوم الجمعة 13 حزيران/يونيو، محققا أرباحا تقارب 150 ألف دولار، ما أثار شكوكا حول احتمال استغلال معلومات مسبقة.
وتأتي القضية في ظل ازدياد الرهانات على منصة للقمار بشأن تطورات عسكرية وسياسية في المنطقة، حيث شهدت الأسابيع الماضية مراهنات بعشرات ملايين الدولارات على احتمال تنفيذ ضربة أميركية جديدة ضد إيران، وكذلك على توقيت مثل هذه الضربات.
وخسر وربح مستخدمون عشرات ملايين الدولارات خلال الأشهر الأخيرة، بعدما راهنوا على تواريخ محددة لشن هجمات لم تتحقق، فيما بلغت احتمالات تنفيذ ضربة أميركية قبل 30 حزيران/يونيو هذا العام نحو 53 بالمئة، بحسب تقديرات المنصة، مع نسب متدنية جدا لاحتمال وقوعها في أيام محددة.
كما وُضعت ملايين إضافية على احتمال إزاحة المرشد الإيراني علي خامنئي، ما يعكس حجم الأموال المتداولة على خلفية تطورات سياسية وأمنية حساسة.
من جانبه، أعلن جيش الاحتلال أنه سيتم تشديد الإجراءات داخل الوحدات المختلفة لمنع تكرار مثل هذه الحالات، إلى جانب اتخاذ خطوات جنائية وتأديبية بحق كل من يثبت تورطه.
ولا تزال تفاصيل إضافية حول القضية وهوية الضالعين خاضعة لأمر حظر نشر صادر عن المحكمة، في وقت تثير فيه الفضيحة نقاشا واسعا داخل كيان الاحتلال بشأن أمن المعلومات العسكرية في عصر منصات المراهنات الرقمية.

الأكثر قراءة اليوم

براك يعترف بعلاقته بإبستين: زرت جزيرته مع زوجتي وانا اعتذر ..

وفد من “حماس” يبحث في القاهرة مصير السلاح وترتيبات أمن غزة.. وفصائل فلسطينية تُطلق حوارا شاملا لمواجهة المخاطر

شفا عمرو: انطلاق مؤتمر الحزب الشيوعي الـ29 بافتتاح سياسي وجماهيري مهيب

حزب بنغلاديش الوطني يعلن فوزه في الانتخابات ..والجماعة الإسلامية تعترف بالهزيمة

ترامب يكشف عن خطة كبيرة لإعمار غزة ويعلن تشكيل قوة استقرار دولية

تقرير : ترامب رفض ضغوط نتنياهو لوقف التفاوض مع إيران وقرر تفعيل خطة "مجلس السلام" لإدارة غزة

الامم المتحدة تهدد بالتوجه إلى محكمة لاهاي بسبب هدم إسرائيل انقر الأونروا بالقدس المحتلة

الأخبار الرئيسية

IMG_3599

تسبب بقتل 7 عسكريين خلال معارك ضارية.. إسرائيل تكشف عن قصة قناص “بيت حانون” وطريقة اغتياله بعد مطاردة طويلة

IMG_3598

بصورة على منصة “لينكد إن”.. موظفة تفضح “عن غير قصد” شركة تجسس إسرائيلية سرية وتُشعل جدلا واسعًا

الامم المتحدة تهدد بالتوجه إلى محكمة لاهاي بسبب هدم إسرائيل انقر الأونروا بالقدس المحتلة

خروقات مستمرة : عمليات نسف واسعة للمنازل بخان يونس والاحتلال يسيطر بالنار على اجزاء من شارع صلاح الدين

ترامب يحذر إيران من عواقب مؤلمة جداً في حال فشل التوصل إلى اتفاق حول برنامجها النووي خلال الشهر المقبل