الذهب يتعافى ويتجه لتحقيق مكاسب أسبوعية

الجمعة 13 فبراير 2026 09:22 ص / بتوقيت القدس +2GMT
الذهب يتعافى ويتجه لتحقيق مكاسب أسبوعية



وكالات - سما-

استعاد الذهب بعض خسائره بعد موجة بيع مفاجئة في الجلسة السابقة، مع إقبال المشترين على اقتناص الانخفاض قبيل صدور بيانات التضخم الأميركية الرئيسية.

وارتفع المعدن النفيس بنسبة بلغت 1.4 بالمئة اليوم الجمعة، بعدما كان قد خسر 3.2 بالمئة في الجلسة السابقة، في أكبر تراجع يومي خلال أسبوع.

وارتفع الذهب الفوري إلى 4982.59 دولار للأوقية، ليحقق مكاسب أسبوعية بنحو 0.4 بالمئة حتى الآن، كما صعدت العقود الأميركية الآجلة للذهب تسليم نيسان 1.1 بالمئة إلى 5001.80 دولار للأوقية، وفقا لشبكة "سي إن إن".

كما ارتفعت الفضة الفورية 2.5 بالمئة إلى 77.02 دولار للأوقية، متعافية من هبوط حاد بلغ 11 بالمئة أمس الخميس، لكنها لا تزال متجهة لتسجيل خسارة أسبوعية قدرها 1.2 بالمئة.

كما صعد البلاتين 1.7 بالمئة إلى 2034.41 دولار للأوقية، وارتفع البلاديوم 2.2 بالمئة إلى 1653 دولاراً، مع توقع تسجيل المعدنين خسائر أسبوعية أيضا.

