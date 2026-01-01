الطقس: أجواء دافئة ومغبرة وارتفاع ملموس آخر على درجات الحرارة

رام الله/سما/

أفادت دائرة الأرصاد الجوية بأن الجو يكون اليوم الجمعة غائما جزئيا ودافئا ومغبرا، ويطرأ ارتفاع ملموس آخر على درجات الحرارة، وتكون الرياح جنوبية غربية إلى جنوبية نشطة السرعة مع هبات قوية أحيانا، ومثيرة للغبار، والبحر متوسط ارتفاع الموج إلى مائج.

وفي ساعات المساء والليل، يكون الجو غائما جزئيا إلى غائم ومغبرا، ويتوقع سقوط أمطار متفرقة على بعض المناطق خاصة الشمالية قد تكون مصحوبة بعواصف رعدية أحيانا، والرياح جنوبية غربية نشطة السرعة مع هبات قوية أحيانا، مثيرة للغبار، والبحر متوسط ارتفاع الموج إلى مائج.

وحذرت دائرة الأرصاد الجوية المواطنين من أجواء مغبرة مترافقة مع نشاط ملحوظ على سرعة الرياح التي قد تصل في بعض الهبات حوالي 60 كم/ ساعة، ما يؤدي إلى تدني مدى الرؤية الأفقية، كما أهابت بالمواطنين خاصة الذين يعانون من أمراض الجهاز التنفسي، توخي الحيطة، ودعت السائقين إلى توخي الحذر حفاظا على السلامة العامة.

ويوم غد السبت، يكون الجو غائما جزئيا إلى صاف وباردا نسبيا خاصة في المناطق الجبلية، ويطرأ انخفاض ملموس على درجات الحرارة وتبقى الفرصة مهيأة حتى ساعات الظهيرة لسقوط زخات متفرقة من الأمطار على بعض المناطق خاصة الشمالية، قد تكون مصحوبة بعواصف رعدية أحيانا، والرياح غربية إلى جنوبية غربية معتدلة إلى نشطة السرعة، والبحر متوسط ارتفاع الموج إلى مائج.

والأحد، يكون الجو صافيا ودافئا، ويطرأ ارتفاع ملموس على درجات الحرارة، والرياح جنوبية شرقية إلى شرقية خفيفة إلى معتدلة السرعة، والبحر خفيف ارتفاع الموج.

ويوم الاثنين المقبل، يكون الجو صافيا إلى غائم جزئي ودافئا في المناطق الجبلية حارا نسبيا في بقية المناطق، ويطرأ ارتفاع ملموس آخر على درجات الحرارة، وتكون الرياح جنوبية شرقية إلى شرقية خفيفة إلى معتدلة السرعة، والبحر خفيف ارتفاع الموج.