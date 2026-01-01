  1. الرئيسية
شفا عمرو: انطلاق مؤتمر الحزب الشيوعي الـ29 بافتتاح سياسي وجماهيري مهيب

الجمعة 13 فبراير 2026 09:01 ص / بتوقيت القدس +2GMT
شفا عمرو: انطلاق مؤتمر الحزب الشيوعي الـ29 بافتتاح سياسي وجماهيري مهيب



القدس المحتلة/سما/

افتتح الحزب الشيوعي مؤتمره التاسع والعشرين مساء يوم الخميس في مدينة شفاعمرو، بحضور جماهيري عربي يهودي مهيب، وبتظاهرة سياسية وتنظيمية وفكرية، لسان حالها: الصمود والنهوض والتحدي، وادار الافتتاح الرفيقان ريم حزان وآدم إيلي.

وحضر الرفاق والرفيقات وصديقات وأصدقاء الحزب والجبهة وهذا الخط الكفاحي العريق، من مختلف البلدات والقرى والمدن.

وعلى أنغام اوكسترا الشبيبة الشيوعية وتحت حشد من الاعلام الحمراء، انضم الحضور المهيب بالغناء والهتاف والتصفيق لنشيد بلادي. والتقت حناجر ترفع صوت الكرامة والوطنية والتحدي، من مختلف المواقع والبلدات والمدن، ومن مختلف الأعمار. وكان مشهدا افتتاحيا يشكل ترجمة اولية وقوية لشعار المؤتمر: نهضة فكرية وتنظيمية.

وحضرت وفود ضيفة من: حزب الشعب الفلسطيني الذي ترأسته الرفيقة فدوى خضر، وفد لجنة المتابعة العليا للجماهير العربية، وترأسه رئيس بلدية شفاعمرو ناهض خازم، وفد الحركة العربية للتغيير وترأسه النائب د. احمد طيبي، ووفد التجمع الوطني الديمقراطي الذي ترأسه النائب السابق سامي ابو شحادة، ووفد حركة ابناء البلد.

