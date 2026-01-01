خروقات مستمرة : عمليات نسف واسعة للمنازل بخان يونس والاحتلال يسيطر بالنار على اجزاء من شارع صلاح الدين

غزة /سما/

واصل جيش الاحتلال الاسرائيلي خروقاته لملف وقف إطلاق النار في يومه ١٢٦ في مختلف مناطق قطاع غزة .

وادّت الخروقات الاسرائيلية خلال ال ٢٤ ساعة الماضية إلى استشهاد اثنين من المواطنين واصابة اعداد اخرى في مختلف مناطق قطاع غزة.

وفجر اليوم الجمعة نفذ جيش الاحتلال عمليات نسف واسعة شرقي مدينة خان يونس جنوبي قطاع غزة

واصيب اثنين من المواطنين اثر إطلاق نار من الآليات الإسرائيلية شرقي خان يونس جنوبي قطاع غزة.

والقت طائرات مسيّرة إسرائيلية "كواد كوبتر" تلقي قنابل على منازل المواطنين في محيط نادي الزيتون جنوب شرقي مدينة غزة.

وادي إطلاق النار وتقدم الدبابات إلى وقوع عدد من الإصابات على شارع صلاح الدين بمدينة غزة وتوقفت حركة المواطنين عليه.

كما أطلقت زوارق حربية إسرائيلية النار ببحر مدينة غزة

الاحصائيات

ووصل مشافي قطاع غزة خلال ال ٢٤ ساعة الماضية اربعة شهداء. انتشال وخمس اصابات.

ومنذ وقف إطلاق النار (١١ أكتوبر) بلغ إجمالي عدد الشهداء: ٥٩١ اضافة إلى

١٥٨٣ مصاب وإجمالي حالات الانتشال: ٧٢٤ شهيد.

وبلغ عدد الشهداء منذ بداية العدوان في ٧ أكتوبر ٢٠٢٣ بلغ ٧٢٠٤٩ شهيد و ١٧١٦٩١ مصاب.