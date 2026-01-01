  1. الرئيسية
  2. أخبار فلسطين

إصابة مسنّة واعتقال مواطنين خلال هجوم للمستوطنين على خربة غوين بمسافر يطا

الجمعة 13 فبراير 2026 01:40 ص / بتوقيت القدس +2GMT
إصابة مسنّة واعتقال مواطنين خلال هجوم للمستوطنين على خربة غوين بمسافر يطا



الخليل/ سما/

 أصيبت المواطنة مريم سليم الحوامدة (80 عاماً)، مساء اليوم، جراء اعتداء نفذه مستوطنون على خربة غوين في مسافر يطا جنوب الخليل، فيما جرى اعتقال مواطنين من المنطقة عقب الأحداث.

وأفادت مصادر محلية بأن مجموعة من المستوطنين هاجمت خربة غوين واعتدت على المواطنين، حيث تعرضت المسنّة الحوامدة للضرب بالعصي ما أدى إلى إصابتها برضوض وجروح، وُصفت حالتها بأنها متوسطة. وقد جرى نقلها بواسطة إسعاف البلدية إلى مستشفى الشهيد أبو الحسن القاسم في يطا لتلقي العلاج.

وفي سياق متصل، اعتقلت قوات الاحتلال مواطنين من منطقتي رجوم إعلي وخلة عميرة في مسافر يطا، عقب قيام مستوطنين بإطلاق مواشيهم في أراضي المواطنين، ما تسبب بأضرار فيها، وسط حالة من التوتر التي تشهدها المنطقة.

الأكثر قراءة اليوم

صحيفة عبرية : معضلة كبرى تؤرق كابينت نتنياهو بشأن قطاع غزة

“لن أرضخ لإسرائيل”.. إقالة عضوة لجنة الحرية الدينية في البيت الأبيض لهذا السبب ..

قتلت مئات الفلسطينيين ..محادثات أمريكية لعودة شركة أمنية مثيرة للجدل إلى قطاع غزة ضمن خطة ترامب

حمدان: أبلغنا إندونيسيا برفضنا أي دور للقوات الدولية داخل غزة وسلاحنا غير قابل للمساومة

هل تضيق الإمارات ذرعاً بمواقف غوارديولا تجاه غزة؟

تقرير : ترامب رفض ضغوط نتنياهو لوقف التفاوض مع إيران وقرر تفعيل خطة "مجلس السلام" لإدارة غزة

قاعدة عسكرية في إثيوبيا لاسناد قوات الدعم السريع

الأخبار الرئيسية

ترامب يحذر إيران من عواقب مؤلمة جداً في حال فشل التوصل إلى اتفاق حول برنامجها النووي خلال الشهر المقبل

الجيش الإسرائيلي يستكمل خططا هجومية جديدة ضد إيران بعدة سيناريوهات..

ترامب يكشف عن خطة كبيرة لإعمار غزة ويعلن تشكيل قوة استقرار دولية

نتنياهو يشكك بالتوصل لاتفاق مع إيران ..

وفد من “حماس” يبحث في القاهرة مصير السلاح وترتيبات أمن غزة.. وفصائل فلسطينية تُطلق حوارا شاملا لمواجهة المخاطر