إصابة مسنّة واعتقال مواطنين خلال هجوم للمستوطنين على خربة غوين بمسافر يطا

الخليل/ سما/

أصيبت المواطنة مريم سليم الحوامدة (80 عاماً)، مساء اليوم، جراء اعتداء نفذه مستوطنون على خربة غوين في مسافر يطا جنوب الخليل، فيما جرى اعتقال مواطنين من المنطقة عقب الأحداث.

وأفادت مصادر محلية بأن مجموعة من المستوطنين هاجمت خربة غوين واعتدت على المواطنين، حيث تعرضت المسنّة الحوامدة للضرب بالعصي ما أدى إلى إصابتها برضوض وجروح، وُصفت حالتها بأنها متوسطة. وقد جرى نقلها بواسطة إسعاف البلدية إلى مستشفى الشهيد أبو الحسن القاسم في يطا لتلقي العلاج.

وفي سياق متصل، اعتقلت قوات الاحتلال مواطنين من منطقتي رجوم إعلي وخلة عميرة في مسافر يطا، عقب قيام مستوطنين بإطلاق مواشيهم في أراضي المواطنين، ما تسبب بأضرار فيها، وسط حالة من التوتر التي تشهدها المنطقة.