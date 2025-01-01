واشنطن أدخلت سرا آلاف محطات ستارلينك لإيران بهدف توفير الوصول إلى الإنترنت

سما / وكالات /

ذكرت صحيفة وول ستريت جورنال، نقلا عن مسؤولين أمريكيين، أن الولايات المتحدة أرسلت الآلاف من محطات ستارلينك للأقمار الصناعية إلى إيران سرا بهدف توفير الوصول إلى الإنترنت الذي قطع أثناء الاحتجاجات الأخيرة.

وبحسب مسؤولين أمريكيين تحدّثوا للصحيفة، الخميس، فإن واشنطن أدخلت سرا نحو 6 آلاف محطة ستارلينك إلى إيران بعد تقييد السلطات الوصول إلى الإنترنت في البلاد.

وأشار المسؤولون إلى أن هذه أول عملية ترسل فيها الولايات المتحدة محطات ستارلينك مباشرة إلى إيران.

وبيّنوا أن وزارة الخارجية الأمريكية اشترت في الأشهر الماضية، ولا سيما في كانون الثاني/ يناير، نحو 7 آلاف محطة ستارلينك لمساعدة الناشطين في إيران على تجاوز انقطاعات الإنترنت.

وأوضحوا أن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب كان على علم بالشحنة المرسلة، غير أن الجهة التي وافقت على الخطة بشكل مباشر غير واضحة، وكذلك كيفية إدخال الشحنة إلى إيران.

وتتصاعد ضغوط من الولايات المتحدة وحليفتها إسرائيل على طهران منذ انطلاق المظاهرات الشعبية في إيران احتجاجا على تدهور الأوضاع الاقتصادية والمعيشية.

واندلعت احتجاجات في إيران أواخر ديسمبر/ كانون الأول 2025، واستمرت قرابة أسبوعين، على خلفية التراجع الحاد في قيمة العملة المحلية وتفاقم الأزمة الاقتصادية.

وبدأت الاحتجاجات في العاصمة طهران قبل أن تمتد إلى عدد من المدن، في حين أقر رئيس البلاد مسعود بزشكيان بحالة السخط الشعبي وتعهد بالعمل على تحسين الأوضاع.

وكان بعض المتظاهرين قد طلبوا من الملياردير الأمريكي إيلون ماسك أن يوفر عبر شركة ستارلينك خدمة الإنترنت بالأقمار الصناعية في عموم إيران بعد القيود التي فرضتها السلطات على الإنترنت.

وعلى إثر ذلك، باشرت الأجهزة الأمنية الإيرانية جهودا مكثفة للعثور على محطات ستارلينك التي قالت إنها أُدخلت إلى البلاد بطرق غير مشروعة.

ونجحت إيران إلى حد كبير في حجب خدمة الإنترنت التي توفرها ستارلينك، وهي محظورة في البلاد.

وفي 27 كانون الثاني/ يناير الماضي، كشف رئيس شرطة الأمن الاقتصادي الإيراني حسين رحيمي، عن ضبط 108 محطات ستارلينك خلال الأشهر الـ9 الماضية.