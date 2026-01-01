ترامب يحذر إيران من عواقب مؤلمة جداً في حال فشل التوصل إلى اتفاق حول برنامجها النووي خلال الشهر المقبل

واشنطن / وكالات/

هدد الرئيس الأميركي دونالد ترامب إيران الخميس بتداعيات “مؤلمة جدا” في حال فشلها في التوصل إلى اتفاق بشأن برنامجها النووي، معربا عن أمله في الحصول على نتيجة خلال الشهر المقبل.

وقال ترامب ردا على سؤال مرتبط بمحادثاته حول المسألة مع رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتانياهو الأربعاء “علينا التوصل إلى اتفاق، وإلا فسيكون الأمر مؤلما جدا.. لا أريد أن يحصل ذلك، لكن علينا التوصل إلى اتفاق”.

وأضاف “سيكون عدم التوصل إلى اتفاق أمرا مؤلما جدا بالنسبة إلى إيران”.

وكان الرئيس الأميركي قد قال في وقت سابق إنه لم يتم التوصل إلى أي قرار نهائي خلال اجتماعه “الجيد جداً” مع رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، الأربعاء، لكن المفاوضات مع إيران ستستمر من أجل التوصل إلى اتفاق.

وكتب ترامب على منصة “تروث سوشال”: “لم يتسن التوصل إلى أي أمر نهائي سوى إصراري على استمرار المفاوضات مع إيران لمعرفة إذا كان من الممكن إبرام اتفاق أم لا. أوضحت لرئيس الوزراء أنه إن أمكن ذلك فسيكون خياري المفضل”.

أتت هذه التطورات تأتي بينما أكد ترامب أن البنتاغون يستعد لنشر حاملة طائرات ثانية في الشرق الأوسط.

في حين كررت إيران التأكيد أنها على أهبة الاستعداد وتراقب التحركات المريبة.

وقال قائد القوة البحرية في الجيش الإيراني، اللواء البحري شهرام إيراني، في تصريحات اليوم الخميس: “نرصد على مدار الساعة تحركات الأعداء”.

يذكر أن الطرفين الإيراني والأميركي كانا عقدا يوم الجمعة الماضي في السادس من فبراير الحالي جولة أولى من المحادثات في مسقط، وصفت بالإيجابية، بانتظار الجولة الثانية.

إلا أن البلدين أبديا منذ ذلك الحين تحفظات على عدد من الملفات لاسيما مسألة تخصيب اليورانيوم ونسبته، فضلا عن مخزون اليورانيوم المخصب المتواجد في الداخل الإيراني، بالإضافة إلى ملف الصواريخ البالستية الذي أكدت طهران أنه خارج البحث.