هرتسوغ يوضح موقفه من عفو نتنياهو: تحت المراجعة بعيداً عن أي ضغوط داخلية أو خارجية

القدس المحتلة / سما/

قال الرئيس الإسرائيلي إسحق هرتسوغ، الخميس، إن مسألة العفو عن رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو، “قيد المراجعة” وسيتم بحثها “دون أي ضغوط داخلية أو خارجية”.

جاء ذلك في بيان لمكتب هرتسوغ، ردا على انتقادات وجهها الرئيس الأمريكي دونالد ترامب لنظيره الإسرائيلي لعدم منحه عفوا لنتنياهو.

ويواجه نتنياهو اتهامات بالفساد والرشوة وإساءة الأمانة في 3 ملفات فساد معروفة بالملفات “1000” و”2000″ و”4000″.

وخلال فعالية في البيت الأبيض، بوقت سابق الخميس، قال ترامب إن نتنياهو يجب أن يحصل على عفو من تهم الفساد التي يواجهها، مضيفا أن هرتسوغ يجب أن “يخجل من نفسه” لعدم منحه العفو.

وردا على ذلك، قال هرتسوغ في بيان صدر عن مكتبه ونشرته هيئة البث العبرية الرسمية إن “العفو عن نتنياهو قيد المراجعة، وسيُنظر فيه دون تأثير ضغوط خارجية أو داخلية”.

وجاءت دعوة ترامب الأخيرة غداة اجتماعه بنتنياهو، الأربعاء، في واشنطن، حيث بحثا الملف الإيراني.

وأكثر من مرة دعا ترامب الرئيس الإسرائيلي إلى العفو عن نتنياهو، بما في ذلك خلال خطابه أمام الكنيست في أكتوبر/ تشرين الأول 2025، وفي رسالة وجهها إلى هرتسوغ في الشهر التالي.

وأثار طلب ترامب انتقاداتٍ داخل إسرائيل لتدخله في الإجراءات القانونية الداخلية لإسرائيل.

وفي 30 نوفمبر/ تشرين الثاني الماضي، طلب نتنياهو من هرتسوغ منحه عفوا عن تهم الفساد التي تلاحقه، لكن دون الإقرار بالذنب أو اعتزال الحياة السياسية.

ومنذ بداية محاكمته في 2020، يرفض نتنياهو الاعتراف بالذنب، بينما لا يتيح القانون الإسرائيلي للرئيس منح العفو إلا بعد الإقرار بالذنب.