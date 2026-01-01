ترامب يكشف عن خطة كبيرة لإعمار غزة ويعلن تشكيل قوة استقرار دولية

وكالات / سما/

كشف مسؤولون أمريكيون أن الرئيس دونالد ترامب سيعلن عن خطة لإعادة إعمار قطاع غزة بمليارات الدولارات، بالإضافة إلى خطة لقوة استقرار غزة، وذلك خلال اجتماع مجلس السلام في غزة المقرر عقده الأسبوع المقبل في البيت الأبيض.

وأضاف المسؤولون بحسب وكالة رويترز أن وفودا من نحو 20 دولة، تضم قادة هذه الدول، ستشارك في الاجتماع.

ووفقاً للتقرير، سيركز اجتماع الأسبوع المقبل حصراً على قطاع غزة، حيث سيتمحور حول الإعلان عن خطة لإعادة إعمار القطاع، وهي خطة وصفها أحد المسؤولين بأنها "سخية".

كما ورد أن ترامب سيعلن خلال الاجتماع عن عدة دول تعتزم الانضمام إلى قوة الاستقرار.