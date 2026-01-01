نتنياهو يشكك بالتوصل لاتفاق مع إيران ..

  1. الرئيسية
الخميس 12 فبراير 2026 11:14 م / بتوقيت القدس +2GMT
القدس المحتلة/سما/

قال رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو الإسرائيلي قبل مغادرته واشنطن: "إن الشروط التي وضعها الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، إلى جانب إدراك إيران لخطئها، قد تُفضي إلى إمكانية التوصل إلى اتفاق جيد".

وأضاف نتنياهو: "ركزت المحادثات بشكل أساسي على المفاوضات مع إيران. ويعتقد الرئيس الأمريكي أن الإيرانيين يدركون مع من يتعاملون.

وأعتقد أن الشروط التي يضعها، إلى جانب إدراكهم لخطئهم في المرة السابقة التي لم يتوصلوا فيها إلى اتفاق، قد تدفعهم إلى الموافقة على شروط اتفاق جيد".

كما قال: "لا أخفي تشككي في إمكانية التوصل إلى أي اتفاق مع إيران".

وقد أوضحتُ أنه في حال التوصل إلى اتفاق، يجب أن يشمل مكونات الصواريخ الباليستية الإيرانية ووكلائها في المنطقة".

