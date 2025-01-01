الجيش الإسرائيلي يعدم فلسطينيا ويصيب 4 بإطلاق نار استهدف مناطق شمالي ووسط قطاع غزة

غزة/سما/

قتل الجيش الإسرائيلي، الخميس، فلسطينيا وأصاب 4 آخرين بإطلاق نار استهدف مناطق شمالي ووسط قطاع غزة، في استمرار للخروقات منذ أكتوبر/ تشرين الأول 2025.

وقالت مصادر طبية إن الشاب محمد سليم دبابش، استشهد بنيران الجيش الإسرائيلي في منطقة الزرقاء بحيّ التفاح شمال شرقي مدينة غزة.

وأشارت المصادر إلى أنه جرى نقل الشاب إلى مستشفى المعمداني وسط مدينة غزة شمالي القطاع.

ووسط القطاع، أصيب 4 فلسطينيين برصاص الجيش الإسرائيلي في مخيم البريج، وفق المصادر ذاتها التي أوضحت أنه جرى نقل المصابين إلى مستشفى شهداء الأقصى في دير البلح، دون توضيح طبيعة إصاباتهم.

وفجرا، أصيب 3 فلسطينيين بينهم طفلان، بنيران الجيش الإسرائيلي في مدينة خان يونس جنوبي قطاع غزة.

وشمالي القطاع، قصفت المدفعية الإسرائيلية مناطق شرقي مخيم جباليا وراء “الخط الأصفر”، دون نتائج أولية.

ويفصل “الخط الأصفر” بين مناطق انتشار الجيش الإسرائيلي التي تبلغ نحو 53 بالمئة من مساحة القطاع شرقا، والمناطق المسموح للفلسطينيين بالتحرك فيها غربا.

وكانت إسرائيل بدأت في 8 أكتوبر 2023 إبادة جماعية بغزة خلفت أكثر من 72 ألف شهيد فلسطيني، وما يزيد على 171 ألف جريح، ودمارا هائلا طال 90 بالمئة من البنى التحتية، بتكلفة إعمار تقدر بحوالي 70 مليار دولار.

وفي 10 أكتوبر 2025 بدأ وقف لإطلاق النار كان من المفترض أن ينهي الإبادة، لكن إسرائيل ترتكب مئات الخروقات أسفرت حتى اليوم عن استشهاد 591 فلسطينيا وإصابة ألف و578 آخرين، بحسب وزارة الصحة.