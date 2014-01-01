انباء عن نشر الجيش الأمريكي منظومة صواريخ “ثاد” في قاعدة موفق السلطي الجوية شرق الأردن

القدس المحتلة/سما/

قالت شركة ميزرفيجن الصينية، إن الجيش الأمريكي نشر بطارية الدفاع الجوي المتقدمة “ثاد” في قاعدة موفق السلطي الجوية شرق الأردن.

وأظهرت صور أقمار صناعية حديثة نشرتها شركة “ميزرفيجن” الصينية، الأحد الماضي، أن المنظومة تعمل بكامل طاقتها.

ويعد نظام “ثاد” من أكثر أنظمة اعتراض الصواريخ الباليستية تطورا عالميا.

في وقت سابق، أكدت وزارة الحرب الأمريكية إرسال منظومات إضافية من “ثاد” و”باتريوت” إلى الشرق الأوسط لتعزيز قدرات الدفاع ضد التهديدات الصاروخية الإيرانية.

في سياق متصل، انسحبت القوات الأمريكية المنتشرة في سوريا في إطار التحالف الدولي لمكافحة تنظيم الدولة، من قاعدة التنف نحو الأردن، وفق ما أفاد مصدران عسكريان سوريان فرانس برس الأربعاء.

وتنشر الولايات المتحدة في سوريا والعراق جنودا في إطار التحالف الدولي لمكافحة تنظيم الدولة الذي شكّلته في العام 2014، بعدما سيطر التنظيم على مساحات شاسعة من البلدين إلى حين دحره من آخر معاقله العراق في العام 2017 وفي سوريا في العام 2019.

وقال مصدر عسكري “انسحبت القوات الأمريكية بالكامل من قاعدة التنف باتجاه قاعدة البرج في الأردن”.

وأضاف أن قوات الأمن السورية منتشرة في المنطقة وأن “وزارة الدفاع أرسلت قوات لسد الفراغ بعد رحيل الأمريكيين”.

وأكّد مصدر عسكري ثان انسحاب القوات الأمريكية، موضحا أنهم “بدؤوا بعملية الانسحاب قبل 15 يوما”.

وأضاف أنهم “سيواصلون التنسيق مع القاعدة في التنف” من الأردن.

ولا تزال قوات من التحالف الدولي بقيادة واشنطن تنتشر في شمال شرق سوريا، حيث كانت مناطق سيطرة الإدارة الذاتية الكردية التي شكّلت قواتها رأس الحربة في قتال التنظيم.

لكن القوات الكردية فقدت مناطق سيطرتها في كانون الثاني/يناير بعد اشتباكات دامية مع القوات الحكومية، انسحب بموجبها الأكراد من محافظتي دير الزور والرقة، قبل التوصل إلى اتفاق بين الطرفين ينص على عملية دمج متدرجة للقوات العسكرية والإدارية بينهما في محافظة الحسكة.