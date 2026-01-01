واشنطن تعتزم نشر حاملة طائرات ثانية بالشرق الأوسط

القدس المحتلة / سما /

تعتزم الولايات المتحدة نشر حاملة طائرات ثانية بالشرق الأوسط في إطار التحضير لاحتمال شن هجوم على إيران، وفق ما أفادت صحيفة "وول ستريت جورنال".

ونقلت الصحيفة عن ثلاثة مسؤولين أميركيين، أمس الأربعاء، أن وزارة الحرب "بنتاغون" تلقت تعليمات لتحضير حاملة طائرات ثانية، تمهيدًا لنشرها في المنطقة ضمن التحضيرات العسكرية لاحتمال شن هجوم على إيران.

وأضاف المسؤولون أن الرئيس الأميركي، دونالد ترامب، يدرس إرسال حاملة الطائرات الثانية إلى الشرق الأوسط، للاستعداد لعملية عسكرية، إذا فشلت المفاوضات مع إيران، "لكن لم يصدر أمر رسمي بعد بذلك وقد يتغير الوضع".

وأشار أحد المسؤولين إلى أنه في حال اتخاذ القرار، قد تنشر وزارة الحرب حاملة الطائرات "يو إس إس جورج. دبليو. بوش" من الساحل الشرقي للولايات المتحدة إلى المنطقة في غضون أسبوعين تقريبًا.

والثلاثاء، قال الرئيس ترامب إنه يدرس إرسال حاملة طائرات ثانية إلى الشرق الأوسط في حال فشل المفاوضات مع إيران.

وفي 26 كانون الثاني/ يناير الماضي، أعلنت القيادة المركزية الأميركية "سنتكوم" أن حاملة الطائرات "يو إس إس أبراهام لينكولن" تم نشرها في الشرق الأوسط "دعما للأمن والاستقرار الإقليميين".

والجمعة، وصف ترامب الجولة الأولى من مفاوضات بلاده غير المباشرة مع إيران في مسقط، بأنها "جيدة جدا"، مضيفا أن طهران أظهرت بقوة رغبتها في إبرام اتفاق جديد، وأن الطرفين يخططان للاجتماع مجددا الأسبوع المقبل.

وتؤكّد طهران أن الإدارة الأميركية وإسرائيل تختلقان ذرائع للتدخل العسكري وتغيير النظام فيها، وتتوعد بالرد على أي هجوم عسكري حتى لو كان محدودا، وتتمسك برفع العقوبات الاقتصادية الغربية المفروضة عليها مقابل تقييد برنامجها النووي.

في المقابل، تطالب الولايات المتحدة إيران بوقف أنشطتها لتخصيب اليورانيوم بشكل كامل، ونقل اليورانيوم عالي التخصيب إلى خارج البلاد.