نتنياهو يعلن انضمام إسرائيل إلى "مجلس السلام" في غزة

الخميس 12 فبراير 2026 09:34 ص / بتوقيت القدس +2GMT
القدس المحتلة / سما /

قال رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، إن إسرائيل ستنضم إلى مبادرة "مجلس السلام" التي أطلقها الرئيس الأميركي دونالد ترامب.

وجاء إعلان نتنياهو خلال زيارته إلى واشنطن حيث اجتمع مع ترامب ووزير الخارجية الأميركي ماركو روبيو.

وبعد لقائه مع روبيو الأربعاء، كتب نتنياهو على إكس أنه "وقع على انضمام إسرائيل عضوا في (مجلس السلام)".

وأجاز قرار مجلس الأمن، الذي تم تبنيه في منتصف نوفمبر، للمجلس والدول العاملة ‌معه إنشاء قوة استقرار ‌دولية في غزة، حيث بدأ وقف إطلاق نار هش في أكتوبر بموجب خطة ترامب التي وقعت عليها إسرائيل وحركة "حماس".

وبموجب الخطة، من المفترض أن يشرف المجلس على الحكم المؤقت للقطاع الفلسطيني.

وأكد ترامب بعد ذلك أن المجلس برئاسته سيتم توسيعه ‌لمعالجة النزاعات العالمية.

وسيعقد المجلس أولى اجتماعاته في ‌19 فبراير ⁠في واشنطن لبحث جهود إعادة إعمار غزة.

وردّت ‌الدول بحذر على دعوة ترامب للانضمام إلى المجلس الذي أطلقه في أواخر يناير، كما يخشى عدد من الخبراء تقويض المجلس لدور الأمم المتحدة.

