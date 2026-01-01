وزير الخارجية التركي : الولايات المتحدة وإيران تُبديان مرونة في المحادثات النووية

سما / وكالات /

ذكرت صحيفة "فايننشال تايمز" البريطانية أن وزير الخارجية التركي، "هاكان فيدان"، صرّح بأن الولايات المتحدة وإيران تُبديان مرونة في المفاوضات النووية.

وأضاف فيدان: "من الإيجابي أن يبدو الأمريكيون مستعدين للتسامح مع تخصيب اليورانيوم الإيراني ضمن حدود واضحة".

وأكد أن توسيع نطاق المحادثات ليشمل قضية الصواريخ الباليستية الإيرانية لن يؤدي إلا إلى "حرب أخرى".

وفي وقت سابق، أكّد وزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي، أنّ بلاده "لن تتردد في الدفاع عن سيادتها مهما كانت التكلفة".

وقال عراقجي: "إنّ التوصل إلى اتفاق بشأن برنامجنا النووي أمر ممكن شرط أن يكون عادلاً ومتوازناً".