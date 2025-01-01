البنتاغون يعلن إرسال حاملة طائرات أخرى إلى الشرق الأوسط

سما / وكالات /

في خضم اجتماع نتنياهو وترامب في البيت الأبيض، أمر البنتاغون مجموعة حاملات طائرات أمريكية أخرى بالاستعداد للانتشار في الشرق الأوسط، بينما يستعد الجيش الأمريكي لهجوم محتمل على إيران، وفقًا لثلاثة مصادر أمريكية وتقرير نشرته صحيفة وول ستريت جورنال.

أعلن الرئيس ترامب أنه يدرس إرسال حاملة طائرات ثانية إلى الشرق الأوسط استعدادًا لتدخل عسكري في حال فشلت المفاوضات مع إيران.

قال مسؤول إن الأمر بنشر حاملة الطائرات قد يُصدر خلال ساعات. وحذر المسؤولون من أن ترامب لم يُصدر بعدُ أمرًا رسميًا بنشر حاملة الطائرات الثانية، وأن الخطط قابلة للتغيير. وستنضم حاملة الطائرات الجديدة إلى حاملة الطائرات الأمريكية "يو إس إس أبراهام لينكولن" الموجودة بالفعل في المنطقة.

قال مسؤول إن البنتاغون يُجهّز حاملة طائرات لنشرها خلال أسبوعين، على الأرجح قبالة الساحل الشرقي للولايات المتحدة.

وتُجري حاملة الطائرات "يو إس إس جورج هربرت دبليو بوش" سلسلة من التدريبات قبالة سواحل ولاية فرجينيا، وقد تُسرّع هذه التدريبات، وفقًا لمسؤولين.

إن نشر حاملة طائرات ثانية في الشرق الأوسط سيمثل المرة الأولى التي تتواجد فيها حاملتا طائرات في المنطقة منذ ما يقرب من عام، عندما كانت حاملة الطائرات الأمريكية هاري إس ترومان وحاملة الطائرات الأمريكية كارل فينسون في الشرق الأوسط لمحاربة المتمردين الحوثيين المدعومين من اليمن في مارس 2025.