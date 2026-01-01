نتنياهو لترامب: أي اتفاق مع إيران يجب أن يمنعها من السلاح النووي

القدس المحتلة / سما/

قال رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو عقب لقائه مع الرئيس الأميركي دونالد ترامب في البيت الأبيض اليوم الأربعاء إن أي اتفاق مع إيران يجب أن يمنعها من السلاح النووي.

وخلال اللقاء شدد نتنياهو أن "أي اتفاق مع إيران يجب أن يكون بلا تاريخ انتهاء".

من جهتها، كشفت هيئة البث الإسرائيلية أن خيار ضرب إيران لم يُستبعد خلال اجتماع نتنياهو وترامب، مشيرة إلى أن نتنياهو يريد الحفاظ على حرية التحرك ضد إيران ولو منفردا.

وكان نتنياهو وصل في وقت سابق من اليوم الأربعاء إلى البيت الأبيض لإجراء محادثات حول إيران مع الرئيس ترامب.

ونقلت سيارة دفع رباعي سوداء تحمل أعلاماً إسرائيلية وأميركية نتنياهو عبر طريق جانبي من بلير هاوس، وهو بيت ضيافة قريب تقيم فيه كبار الشخصيات الزائرة.

وكان نتنياهو وقع على وثيقة الانضمام لمجلس السلام في غزة، وذلك قبيل توجهه إلى واشنطن.

وقبيل هذا اللقاء، أرسل ترامب بدوره إشارات متضاربة، بين الإعراب عن أمله بالتوصل إلى اتفاق مع إيران، وتهديدها عسكرياً.

وهذا اللقاء هو السابع منذ عودة ترامب إلى البيت الأبيض، وعُقد آخر لقاء بينهما في القدس في أكتوبر (تشرين الأول) الماضي.

ويأتي اللقاء بعد أيام من مفاوضات جرت بين إيران والولايات المتحدة في سلطنة عُمان، وأعلن ترامب بعدها عن جولة ثانية ستعقبها.

الصواريخ الإيرانية

وكان نتنياهو قال سابقا إن أية مفاوضات بين واشنطن وطهران ينبغي أن تشمل تقييد البرنامج الصاروخي الإيراني، وتجميد دعم "المحور الإيراني"، بحسب تعبيره، في إشارة إلى المجموعات المسلحة التي تدعمها طهران في الشرق الأوسط.

وتثير الصواريخ الباليستية الإيرانية قلق إسرائيل التي لا يفصلها عن إيران أكثر من ألفي كيلومتر، ما يجعلها في مرمى هذه الصواريخ.

وخلال حرب الاثني عشر يوماً التي تَواجَهَ فيها البلدان في يونيو (حزيران) الماضي، أطلقت إيران موجات من الصواريخ الباليستية ومقذوفات أخرى باتجاه الأراضي الإسرائيلية، أصابت مناطق عسكرية ومدنية، على حد سواء.

ويحذر مسؤولون إسرائيليون من أن إيران قادرة على ضرب إسرائيل دون سابق إنذار، كما يمكنها إنهاك أنظمة الدفاع الجوية الإسرائيلية بإطلاق دفعات كثيفة من الصواريخ في حال اندلاع نزاع طويل الأمد.

وترفض إيران إلى الآن توسيع نطاق محادثاتها مع الولايات المتحدة لتشمل ملفات غير السلاح النووي.

وقبل الزيارة، حذّر المتحدث باسم وزارة الخارجية الإيرانية إسماعيل بقائي، الثلاثاء، من "ضغوط وتأثيرات مدمّرة" على الجهود الدبلوماسية.

وتكتسب هذه الزيارة أهمية كبيرة لنتنياهو المهدد بانتخابات مبكرة والذي يحتاج إلى تحقيق مكاسب سياسية.