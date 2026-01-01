  1. الرئيسية
  2. شؤون إسرائيلية

الشرطة تعلن تحقيقا إضافيا مع رئيس ديوان نتنياهو وتبحث تمديد القيود المفروضة عليه

الأربعاء 11 فبراير 2026 07:42 م / بتوقيت القدس +2GMT
الشرطة تعلن تحقيقا إضافيا مع رئيس ديوان نتنياهو وتبحث تمديد القيود المفروضة عليه



القدس المحتلة/سما/

أعلنت الشرطة الإسرائيلية، أن رئيس ديوان رئيس الحكومة بنيامين نتنياهو، تساحي بروفرمان، سيخضع لتحقيق إضافي، وذلك خلال جلسة عقدتها محكمة الصلح في مدينة "ريشون لتسيون"، اليوم الأربعاء، لبحث تمديد الشروط المقيدة المفروضة عليه.

وأفاد ممثل الشرطة أمام المحكمة بأن التحقيق في القضية ما زال مستمرا، وأن هناك خطوات تحقيق إضافية يتعين تنفيذها قبل استجواب بروفرمان مجددا، مشيرا إلى انتظار قرار المحكمة المركزية بشأن تسليم مواد خام من مقابلة إعلامية بثتها قناة "كان 11".

وانتهت الجلسة دون صدور قرار، فيما أعلن القاضي أنه سيبلغ الأطراف بقراره لاحقا.

وأكدت الشرطة أن تمديد الشروط المقيدة، التي تشمل إبعاد بروفرمان عن مكتب رئيس الحكومة ومنعه من مغادرة البلاد، ضروري لمنع عرقلة التحقيق وتسريع إجراءاته.

من جهته، قال محامي بروفرمان، المرشح لتولي منصب سفير إسرائيل لدى بريطانيا، إن الإجراءات المتخذة تهدف إلى إفشال تعيينه، معتبرا أن منع السفر لا يستند إلى مبررات قانونية أو مخاوف حقيقية من عرقلة التحقيق.

يذكر أن المحكمة كانت قد مددت الشهر الماضي الشروط المقيدة المفروضة على بروفرمان في إطار التحقيق بقضية تعرف إعلاميا باسم "اللقاء الليلي"، فيما صادقت الحكومة الإسرائيلية في كانون الأول الماضي على تعيينه سفيرا في لندن.

وتعود القضية إلى تصريحات أدلى بها المتحدث السابق باسم رئيس الحكومة إيلي فيلدشتاين، قال فيها إن لقاء ليليا جرى بينه وبين بروفرمان، عرض خلاله الأخير التدخل لإفشال تحقيق أمني كان يجري ضد مكتب رئيس الحكومة، وهي ادعاءات ينفيها بروفرمان.

الأكثر قراءة اليوم

صحيفة عبرية : نتنياهو سيحاول إقناع ترامب بخطة التهجير لاهالي غزة

صحيفة : الكشف عن خطة أمريكية تتيح لحماس الاحتفاظ باسلحتها الخفيفة في قطاع غزة

سموتريتش يكشف رسالة حزب الله التي غيّرت خطة الهجوم على إيران في يونيو

رغم صدور مذكرة توقيف بحقه.. طائرة نتنياهو تمر عبر أجواء 3 أطراف بالجنائية الدولية

لأول مرة.. نتنياهو يوقع قرارا بسحب “الجنسية الاسرائيلية” من فلسطينيين ويُرحلهما لغزة بدعوى تنفيذ هجمات

الكيان يقرع طبول الحرب! نتنياهو مُشعِل الحروب المُزمِن بواشنطن لإقناع ترامب ضرب إيران..

مصر تجدد دعمها للجنة إدارة غزة تمهيدا لعودة السلطة الفلسطينية إلى القطاع وتدين الانتهاكات الإسرائيلية المتواصلة في الضفة

الأخبار الرئيسية

نتنياهو وترامب يبحثان الملف الإيراني وغزة في البيت الأبيض

لاريجاني: لم نتلق حتى الآن أي مقترح محدد من واشنطن والمفاوضات حصرا في الملف النووي

IMG_3575

مصر تجدد دعمها للجنة إدارة غزة تمهيدا لعودة السلطة الفلسطينية إلى القطاع وتدين الانتهاكات الإسرائيلية المتواصلة في الضفة

ث

مسؤول عن مقتل 7 جنود .. جيش الاحتلال يعلن اغتيال قائد كتيبة بيت حانون "صورة

بمعدات وكوادر روسية.. محادثات لإنشاء مستشفى روسي في قطاع غزة